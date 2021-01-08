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Mensah, Hatay deplasmanında yok
Beşiktaş Kulübü, Mensah’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ayak bileğinde ödem tespit edilen Mensah, Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Spor 08.01.2021, 13:23
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Beşiktaş Kulübü, Mensah’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ayak bileğinde ödem tespit edilen Mensah, Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna sonradan giren Mensah’ın maçın ardından sakatlandığı tespit edilmişti. Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonrasında Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını ifade ederken Mensah’ın Hatayspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.
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