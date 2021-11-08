Menemensporlu Enock Barwuah, ağabeyi Mario Balotelli'yi anlattı

İZMİR(AA) - Futbol kariyerine İngiltere'de başlayan Mario Ballotelli'nin 28 yaşındaki kardeşi Enock Barwuah, İtalya ve Malta'da alt liglerde mücadele ettikten sonra geldiği Adana Demirspor'dan, bu sezon başında NasaDoge Menemenspor'a kiralandı.

Mario Ballotelli'nin 3 kardeşinden biri olan Enock Barwuah, yaklaşık 2 sene aradan sonra ilk maçına NasaDoge Menemenspor'la 27 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karşıyaka karşısında çıktı.

"Amcam ve babam da futbolcuydu"

Enock Barwuah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye kariyerine yeni başladığını ve biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıl sonra ilk maçına çıktığını kaydeden Barwuah, "İki yıl sonra bir maçta forma giymek çok iyi geldi. Formumu geri kazanmaya devam ediyorum ve her geçen maç daha iyisini yapmak istiyorum." dedi.

Futbola kendisinden 2,5 yaş büyük ağabeyi Mario Ballotelli ile 6 yaşında başladığını kaydeden Enock Barwuah, "Amcam ve babam da futbolcuydu. 'Futbol bizde nesilden gelen bir şey.' demek daha doğru diye düşünüyorum. Bu da böyle devam ediyor." diye konuştu.

Enock Barwuah, eski formuna kavuşmak ve güzel futbol oynamak istediğini belirterek, "Türk futboluna adapte olmak, çok konuşmak yerine futboluma odaklanmak ve güzel sonuçlar almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Mario iyi durumda"

Ağabeyi Mario Ballotelli'nin kariyerinde Adana Demirspor'u seçmesinin doğru bir karar olduğunu kaydeden Barwuah, "Milli takıma dönmek için hem fiziksel hem de mental olarak kendisini geliştirmeye devam ediyor. Onu birazcık da ben zorladım Adana Demirspor'a gitmesi için. Mario iyi durumda. Belki önümüzdeki senelerde Adana Demirspor'la Şampiyonlar Ligi'nde oynarlar." ifadelerini kullandı.

Barwuah, futbolcuların saha içinde biraz agresif olmaları gerektiğini belirterek, "Ağabeyim gerçek hayatta agresif değil. Gerçek hayatta böyle bir insan değil. Aslına bakarsanız eğlenceli bir insan." şeklinde konuştu.

"İkiz gibiyiz"

Ağabeyi ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu kaydeden Barwuah, "Hem ağabeyim hem çok yakın arkadaşım. Neredeyse ikiz gibiyiz. Aramız çok iyi." açıklamasında bulundu.

Hep ağabeyi gibi bir futbolcu olmak istediğini belirten Barwuah, "Şu an için kariyerimde futboldan keyif almam gereken bir noktadayım. Formumu tekrar yakalamak için çalışmaya, antrenmanlara devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.



