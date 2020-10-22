Menemenspor’da mahkeme şoku: Kongrelere iptal kararı çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’a karşı açılan kongre iptal davaları Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülürken, açılan dava sonucunda 2018 ve 2019 yıllarında yapılan olağanüstü genel kurulun iptaline karar verildi.

Menemen Belediyespor Kulübü Derneği’nin, 18 Aralık 2018 ve 25 Mayıs 2019 tarihli olağanüstü genel kurullarının usül ve yasaya aykırı toplanması, oylamanın usulsüz yapılması ve alınan kararların yasaya ve dernek tüzüğüne aykırı olması gerekçeleri ile başkan adayı Fikret Uzun tarafından dava açılmıştı. Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı. Alınan kararın sonucunda 2018 ve 2019 yıllarında yapılan olağanüstü genel kurulun iptaline karar verildi.

"Menemenspor’un altına dinamit yerleştirdiler"

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, mahkeme kararı sonrasında açıklamalarda bulundu. Şahin, "Sporun içine siyaset kattılar ve Menemenspor’un altına dinamit yerleştirdiler" dedi.

Çıkan karardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Şahin, "İstinat mahkemesinin temyiz yolu açıktır. İstinat Mahkemesi’nden de aynı karar gelirse Menemenspor’a yazık olur. Menemenspor bugünlere kolay gelmedi. Tarihinde ilk defa 1. Lig’e çıkan bu takıma çok yazık ediyorlar. Sporun içine siyaset kattılar ve durum buralara kadar geldi. Biz Menemen’i ve İzmir’i temsil eden bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.