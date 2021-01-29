Menemenspor’da kaptan Taşkın Çalış ayrıldı

Menemenspor, takım kaptanı Taşkın Çalış’ın sözleşmesindeki 250 bin TL getir-götür maddesini kullanarak takımdan ayrıldığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinde Menemenspor’da kaleci Selmani’nin ayrılığının ardından takım kaptanı Taşkın Çalış ile de yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 250 bin TL getir-götür bedelini ödeyerek takımdan ayrıldığını duyurdu. İzmir temsilcisi, Taşkın Çalış’a takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

2018 yaz transfer döneminde Yeni Malatyaspor’dan Menemenspor’a transfer olan merkez orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, Menemenspor formasıyla 79 resmi maçta 12 kez gol sevinci yaşarken 5 asist yapma başarısı göstermişti. Taşkın Çalış ayrıca, Menemenspor’la 2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig’de şampiyonluk yaşamıştı.

Taşkın Çalış’ın adı bir süredir Balıkesirspor’la anılıyordu.