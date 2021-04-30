Menemenspor’da Alhassan kadro dışı bırakıldı

Menemenspor, Nijeryalı önlibero Alhassan Adamu’nun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig’de kümede kalma yarışı veren Menemenspor, sezon başında Altay’dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Alhassan Adamu’nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel takım oyuncularımızdan İbrahim Alhassan Adamu takım içerisindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim kurulumuz kararıyla kadro dışı bırakılmıştır."

Sezon başından itibaren sarı-lacivertli takımda 27 maça çıkan Nijeryalı önlibero, bu maçlarda 2133 dakika süre alırken, 1 kez asist yapmıştı.