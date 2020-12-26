Menemenspor, takımın 3-0 hükmen mağlup sayıldığını duyurdu

Adanaspor’la deplasmanda oynadığı maçta 6 yabancı oynatarak kural hatası yapan Menemenspor, yeni bir yazılı açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Kulüp, ayrıca kural hatası nedeniyle takımın 3-0 hükmen mağlup sayıldığını duyurdu.

TFF 1. Lig’de Adanaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kazanan Menemenspor, maç esnasında 6 yabancı oyuncu oynatarak kural hatası yapmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Menemenspor’da, Yardımcı Antrenör Orhan Terzi’nin görevine son verildiği açıklanmıştı.

Orhan Terzi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, günah keçisi ilan edildiğini söyleyerek, "Yapmadığım bir hatadan dolayı otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler" demişti.

3-0 hükmen mağlup sayıldığı duyuruldu

Menemenspor, gündeme gelen yeni iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, son oynanan Adanaspor maçında 6 yabancı oynatılması sonucunda takımın 3-0 hükmen mağlup sayıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Kamuoyunda, 6 yabancı oyuncunun oynatılmasından Yardımcı Antrenör Orhan Terzi sorumlu tutulmuş gibi bir algı oluşturulmuştur. İşin aslı şudur ki; Orhan Terzi haddini aşan sözler sarf etmiş ve bunun sonucunda kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Konu ile ilgili maçın hemen ardından yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel, 6 yabancı oyuncunun sahaya sürülmesi hususunda hatanın kendisi tarafından yapıldığını dile getirerek istifasını yönetimimize sunmuş; fakat yönetimimiz bu hatanın sehven yapıldığı konusunu göz önünde bulundurarak, yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel’in istifasını kabul etmemiştir” denildi.

Futbolcuların para almadığı iddiası

Futbolculara garanti ücret ve maaş olarak toplam 400 bin TL ödeme yapıldığının ifade edildiği mesajda, “Böylesi bir olaydan sonra sanki futbolcularımız hiçbir şekilde para alamıyorlar algısı oluşturulmaya çalışılmış, akabinde futbolcumuz Sikiru tek taraflı ödemelerden kaynaklı bir problemden ötürü takımımızdan ayrılmış algısı oluşturulmuştur. Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcularımıza garanti ücretlerinin yüzde 60 ila yüzde 80 oranlarında ödemeleri yapılmıştır. Yine bugün futbolcularımıza garanti ücret ve maaş olarak toplam 400 bin TL ödeme yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“İçimizdeki İrlandalılara geçit vermedik, vermeyeceğiz”

Menemenspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklama, şöyle devam etti:

“Oyuncumuz Sikiru, sözleşmesini tek taraflı fesih etmesinin ardından yapmış olduğu bu hatasını anlamış avukatı aracılığı ile kulübümüzle anlaşma zemini aramıştır. Oyuncumuzun avukatı ile yönetim kurulumuzun karşılıklı yaptığı görüşmeler sonucunda, oyuncumuz Sikiru kulübümüze 40 bin TL ücret ödemiş aynı zamanda 150 bin TL’lik alacağını bırakarak karşılıklı sulh protokolü imzalamıştır. Bu uzlaşmada hem kulübümüz hem de oyuncumuz kazanmıştır.Yaşanan süreçte bizim bu olaylar zincirinde ön gördüğümüz mesele, bir antrenörün görevine son verilmesi veya futbolcuya para ödenmemesi değildir. 1942 yılında kurulan kulübümüzün içerisindeki İrlandalılar dün olduğu gibi bugünde, yarında Bizans oyunları ile hainlik ederek kulübümüzü yıpratmaya çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Menemen Spor Kulübü olarak dünde, bugünde, yarında içimizdeki İrlandalılara geçit vermedik, vermeyeceğiz.”