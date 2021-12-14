Menemenspor, seriyi sürdürmek istiyor

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında konuk edeceği Denizlispor’u mağlup ederek hem 4 maçlık yenilmezlik serisini uzatmayı hem de alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Menemenspor, yarın 19.00’da Denizlispor’u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Anıl Usta yapacak.

Karşılaşma öncesinde Menemenspor, 15 maç sonunda topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan çıkarttı. Bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini elde eden İzmir temsilcisi, Denizlispor karşısında da serisini sürdürmeye çalışacak.

Denizlispor’u eli boş göndermeyi hedefleyen Menemenspor, hem alt sıralardan kurtulmak hem de 17. sıradaki rakibiyle puan farkını açmak istiyor.