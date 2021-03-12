Menemenspor olağan genel kurulunda Kazım Hürol Taklak yeniden başkan seçildi

TFF 1. Lig kulüplerinden Menemenspor’da olağan genel kurul heyecanı yaşandı. İlçe stadında yasal çoğunluğun sağlanmasıyla başlayan ve pandemi dolayısıyla sadece Menemenspor üyelerinin katıldığı kurula tek aday olarak giren Kazım Hürol Taklak yeniden başkan seçildi.

Menemenspor’da olağan genel kurulu heyecanı yaşandı. Genel Kurul’da konuşma yapan Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Pandemi döneminde genel kurula katılımın bu kadar fazla olacağını hiç düşünmediğini ifade ederek Menemenspor’a destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Şahin konuşmanın devamında, "Menemenspor’a bugüne kadar hizmet eden antrenörlere, futbolculara çok teşekkür ederiz. Menemenspor’u bütün zorluklara karşı ligde tutmaya çalışıyoruz. İnşallah aksi bir durum olmaz ve Menemenspor önemli bir marka haline gelmiştir. Menemenspor’a sahip çıkmak gerekiyor. Biz önemli kararlar aldık. Menemenspor Tahir Şahin’in değildir, bunu herkes böyle bilsin. Kulübün sahibi Menemen’dir Menemenlilerdir. Şirketleşme kararı aldık bunu hepiniz bilin istedik. Alınan kararlar Menemenspor camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek aday olarak seçimlere giren Kazım Hürol Taklak göreve yeniden seçildi.