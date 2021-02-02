Menemenspor, Kazım Yakmaz’ı kadrosuna kattı

Menemenspor, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen 20 yaşındaki genç futbolcu Kazım Yakmaz’ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Menemenspor, transfer döneminin son gününde kadrosunu 20 yaşındaki genç futbolcu ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen genç golcü Kazım Yakmaz ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, Alanya ekibinde gösterdiği performans ile daha önce dikkatleri üzerine çekerek adından sık sık söz ettirmiş; Fransa ve Belçika takımlarının da transfer radarına girmişti.