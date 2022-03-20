Menemenspor çıkışa geçti
Menemenspor, Boluspor galibiyetiyle beraber Spor Toto 1. Lig’de üst üste ikinci galibiyetini alarak küme düşme hattıyla puan farkını açtı.
Menemenspor, Boluspor galibiyetiyle beraber Spor Toto 1. Lig’de üst üste ikinci galibiyetini alarak küme düşme hattıyla puan farkını açtı.
Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Boluspor’u 3-2 mağlup etti. Menemenspor’a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Himmet Ertürk, 47. dakikada Oğuzhan Çapar ve 52. dakikada Abdoulaye Cisse kaydetti. Maçtan 3 puanla ayrılan Menemenspor, puanını 35’e çıkarttı.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor’u 4-2 mağlup etmeyi başaran Menemenspor, Boluspor’u da yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Küme düşme tehlikesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2 haftada topladığı 6 puanla küme düşme hattıyla puan farkını açmayı başardı. Çıkışa geçen İzmir temsilcisi, kalan 8 maçında da iyi performans sergileyerek ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.
Menemenspor’un ligde kalan 8 maçı şu şekilde:
30. Hafta: Menemenspor - İstanbulspor
31. Hafta: Balıkesirspor - Menemenspor
32. Hafta: Menemenspor - Kocaelispor
33. Hafta: Keçiörengücü - Menemenspor
34. Hafta: Menemenspor - Tuzlaspor
35. Hafta: Denizlispor - Menemenspor
36. Hafta: Menemenspor - Gençlerbirliği
37. Hafta: Bursaspor - Menemenspor