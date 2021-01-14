Menemenspor, Berkay Samancı’yı kadrosuna kattı

Menemenspor, 31 yaşındaki oyuncu Berkay Samancı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, ara transfer dönemin yürüttüğü çalışmalar neticesinde son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen Berkay Samancı’yı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki ön libero oyuncusu İzmir’e gelerek kendisini 1.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Menemenspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transferin kulübe ve futbolcuya hayırlı olmasını diledi.