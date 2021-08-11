Menemenspor, Berkan Aydeniz’i kadrosuna kattı

Menemenspor, Kastamonuspor’dan 22 yaşındaki sağ bek Mustafa Berkan Aydeniz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertiler, bu çalışmalar kapsamında 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor’dan Mustafa Berkan Aydeniz’i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki sağ bek oyuncusunu İzmir’e getiren Menemenspor, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, transferin hayırlı olmasını diledi.

Kariyerinde Almanya’nın SV Sinzheim 29, ZFC Meuselwitz, Oberachern II ve İsviçre’nin Schaffhusen II takımlarında forma giyen Berkan Aydeniz, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kastamonuspor’a katılmıştı. 2. Ligde 16 resmi maça çıkan Aydeniz, bu maçlarda 1 de asist yapmıştı.