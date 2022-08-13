Menemen için el ele

Menemen FK’nın yeni sahipleri, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Aydın Pehlivan, Menemen FK’nın her zaman yanında olduklarını söyledi. Özgür Ekmekçioğlu da Menemen’in daha fazla tanınması için çalışacaklarını ifade etti.

Menemen FK’nin yeni sahipleri Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, CEO Barış Orhunbilge ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aksoy da katıldı.

Pehlivan: “Kulübümüzün her zaman yanındayız”

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Menemen Spor Kulubü’nün devrinin ardından yaptığımız açıklamamızda; Menemenlilerin öz evladı, tarihi, geleneği, geleceği, coşkusu ve birlik ruhunun müşahhas sembolü olan Menemen Sporumuzun hemşehrilerimizle bütünleşerek kendine yakışır şekilde yönetilmesini umut ettiğimizin altını çizmiştik. Yeni yönetiminden beklentimizi; ‘kulübün Menemen halkıyla bütünleşmesini sağlamaları ve “bu kentin takımı” oldukları gerçeğini hep hatırlamaları’ olarak ifade etmiştik. Menemen FK ile halk arasında zaten kurulmuş güçlü köprünün sizin gelişinizle artmasını temenni ediyorum. Emek emek örülen ve güçlüklerle bugünlere getirilen kulübümüzün iyi bir döneme gireceğine inanıyoruz. Kentimizin ortak duygusu, ortak paydası olan köklü Menemen Spor Kulübü’müzün her zaman yanındayız. Kapımız da, gönlümüz de kulübümüze her zaman açık olacak" ifadelerini kullandı.

Ekmekçioğlu: “Atacağımız her adım Menemen ilçemizin daha fazla tanınması yönünde olacak”

Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise Menemen halkının ve Menemen Belediyesi’nin konu hakkındaki hassasiyetlerini bildiğini ifade etti. Ekmekçioğlu, “Menemen Futbol Kulubü’nün Menemen halkının ayrılmaz parçası olduğunun farkındayız. Menemen FK olarak atacağımız her adım Menemen ilçemizin daha fazla tanınması yönünde olacak. Bu noktada Menemen Belediyesi ile yapacağımız iş birliklerine çok inanıyor ve birlikte doğru adımlar atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.