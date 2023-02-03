Menemen FK’nın hedefi 3’te 3

TFF 2. Lig’de iki maçtır üst üste kazanan Menemen FK, Bayburt’u da yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK, 22. hafta mücadelesinde Bayburt Özel İdare’yi konuk edecek. Zorlu müsabaka yarın saat 14.00’de Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 25 puanla 12. sırada yer alırken, Bayburt Özel İdare ise 10 puanla son basamak olan 19. sırada bulunuyor. İki takımın da amacının farklı olduğu mücadelede İzmir temsilcisi, hem ligde arka arkaya 3. galibiyetini elde etmek isterken hem de orta sıralardan kurtulup üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bayburt ekibi ise son sıralardan kurtulup ateş hattından çıkmanın planlarını yapmak istiyor.

Öte yandan müsabakanın bilet fiyatları da açıklandı:

Öğrenci: 10 TL

Maraton: 15 TL

Kapalı Tribün: 20 TL

VIP Tribün: 75 TL

Ayrıca karşılaşmayı takip edecek kadın taraftarlar için bilet fiyatı 5 TL olarak belirlendi.