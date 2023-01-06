Menemen FK’den tatsız prova

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Manisa FK ile oynadığı hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu.

İzmir ekiplerinden Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta istediği yere gelebilmek için devre arası çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özden Töraydın ve öğrenciler yoğun bir şekilde idmanlarını sürdürürken, bir yandan da hazırlık maçlarına çıkmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip, Manisa FK ile oynadığı karşılaşmadan istediği sonucu alamasa da ikinci 45 dakikada gösterilen performans gözleri doldurdu. İzmir temsilcisi, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin, ikinci yarısında 2 gol kaydetse de sahadan 3-2 mağlup ayrılan taraf oldu. Menemen FK’nin gollerini Oktay Kancı ve Mertcan Açıkgöz atarken asistler ise Ziya Alkurt’dan geldi.