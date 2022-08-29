Menemen FK, sezona galibiyetle başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Menemen FK, konuk ettiği Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup etti. Sezona galibiyetle başlayan sarı-lacivertlilerde İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, yapılanma süreçlerinin devam ettiğini belirterek, galibiyetin de güzel çalışmaların sonucu olduğunu söyledi.

TFF 2. Lig’de sezon başladı. Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK, ligin ilk haftasında Esenler Erokspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci yarısında sarı-lacivertliler, 46. dakikada Emre Keskin’in golüyle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, lige üç puanla başlamış oldu.

“Yapılanma sürecimiz devam ediyor”

Kadrosuna 21 yeni futbolcu transfer eden, tesislerini ve stadını yenileyen Menemen FK’da İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, açıklamalarda bulundu. Orhunbilge, tecrübeli bir ekiple iş başı yaptıklarını belirterek, “Mükemmel bir görev bölümü, kusursuz iş tanımları, hızlı düşünüp çabuk oynayarak zorlu süreci geride bırakmayı başardık. Yapılanma sürecimiz devam ediyor. Merkezdeki idari bina ve statta yaklaşık bir aylık çalışma geride kaldı. Şimdi Çavuşköy ve Kesikköy’deki tesislerimize başlıyoruz. Bir ay gibi kısa bir sürede transfer, idari-teknik kadro yapılanması, kamp, lig hazırlıkları, kurumsal alandaki çalışmalar dahil her şeyi tamamladık. Esenler Erokspor galibiyeti ise tüm bu güzel çalışmaların bir sonucu oldu” dedi.