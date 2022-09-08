Menemen FK, Gencer Cansev’i transfer etti

Menemen FK, 33 yaşındaki defans oyuncusu Gencer Cansev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, serbest statüde bulunan defans oyuncusu Gencer Cansev’i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Küçükköyspor’da başlayan Gencer Cansev, Kartalspor, Giresunspor, Boluspor, Başakşehir FK, Göztepe, Ankaragücü ve Altay takımlarında forma giydi. Toplamda 253 resmi maça çıkan Gencer Cansev, bu maçlarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.