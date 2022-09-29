Menemen FK, evinde turladı

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında konuk ettiği Bigaspor’u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan xx, Caner Kurt xx, Selçuk Gökgöz xx

Menemen FK: Ceyhun Demircan xx, Fuat Duran xx, İlyas Antekin x (Oğuzhan Aydoğan dk. 66 x), Kerem Paykoç xx, Kaan Kalafat xx, Okan Şentürkxx (Yusuf Yıldız dk. 83 ?), Kaan Özder xx, Ekrem Kayılıbal xx(Uğurkan Cebeci dk. 86 x), Cüneyt Dağlı xx (Rıdvan Bozkurt dk. 85 ?), Emre Bibercioğlu x (Mertçan Açıkgöz dk. 66 xxx), Murat Yılmaz x

Teknik Direktör: Özden Töraydın

Bigaspor: Cihangir Korkmaz x, Oğuzhan Kanmaz xx, Serkan Osmanoğlu x(Emircan Duman dk. 88 ?), Emin Ergün xx, Beşir Ndiaye x(Kenan Özer dk. 88 ?), Adem Yılmaz xx, Burak Mete x (Fatih Deniz dk. 57 x), Gülhan Özdemir xx, Mertcan Arslan x (Ayberk Çoban dk. 57 ?), Alperen Akar x, Mehmet Yılmaz x

Teknik Direktör: Volkan Bozkurt

Goller: Emre Kayılıbal (dk. 59), Mertcan Açıkgöz (dk. 77 ve 82) (Menemen FK), Burak Mete (dk. 6), Fatih Deniz (dk. 90+4) (Bigaspor)

Sarı Kartlar: Kaan Özder (Menemen FK), Emin Ergün, Adem Yılmaz(Bigaspor)