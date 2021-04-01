Menajerler Fenerbahçe’yi soymuşlar, bu nasıl yönetim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.

EN FAZLA HARCAMA FENERBAHÇE'DEN

TFF'nin hazırladığı futbol menajerlerine ödeme raporunda Süper Lig'den şu 5 kulüp yer aldı:

Rizespor: 200 bin lira, 120 bin euro, 9 bin dolar

Fatih Karagümrük: 38 bin euro

Fenerbahçe: 5.663.420,31 lira, 3.221.879,84 euro

Antalyaspor: 150 bin lira

Gaziantep: 1.604.592 lira, 518 bin euro, 67 bin 500 dolar

(Listede lira, euro ve dolar olarak yapılan tüm ödemeler yer almaktadır.)

37 MİLYON LİRA HARCANDI

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Szalai, Osayi, İrfan Can ve Mesut Özil'i katan Fenerbahçe'nin 5.6 milyon lira ve 3.2 milyon euro olmak üzere iki farklı para cinsinde ödeme yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde toplamda 37 milyon liraya yakın bir menajer ücreti ödeyerek Süper Lig'de menajerlere en çok para ödeyen takım oldu.