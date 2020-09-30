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Menajeri açıkladı! "Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile görüşüyoruz"

Transfer görüşmeleri devam eden Ali Karimi, İstanbul'a geldi. Oyuncunun menajeri Sina Ranjbaran, bu futbolcuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Spor 30.09.2020, 09:38
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Menajeri açıkladı! "Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile görüşüyoruz"

Ali Karimi'nin menajeri Sina Ranjbaran, oyuncu için Galatasaray ve Başakşehir'le de görüştüklerini ancak Trabzonspor'un transferde bir adım önde olduğunu söyledi.

Ali Karimi kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İran'ın Esteghlal takımında forma giyen 26 yaşındaki İran Milli Takımı oyuncusu Ali Karimi'yi gündemine almıştı. Bordo-mavili ekip bir süredir bu oyuncuyla ilgilenirken, Karimi için Galatasaray ve Başakşehir'in de teklifte bulunduğu iddia edildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncunun menajeri Sina Ranjbaran, bu futbolcuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, “Ali Karimi'yle Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Katar'dan 3 takımdan teklif var ancak oyuncunun önceliği Türkiye” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'A İMZA ATMASI BEKLENİYORTransfer görüşmeleri devam eden Ali Karimi, İstanbul'a geldi. Burada bordo-mavili idarecilerle bir araya geleceği öğrenilen Ali Karimi'nin bir aksilik olmaması durumunda Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor. Takımıyla sözleşmesi sona eren Ali Karimi, geçtiğimiz sezon Esteghlal formasıyla 20 maça çıkarken 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Bordo-mavili ekibin İranlı savunmacısı Majid Hosseini'nin milli takımdan da arkadaşı olan Ali Karimi'nin, Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor.

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