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Menajer Gürel Bergen: "Pandemi sonrası transfer rotası değişecek"

FUTBOLUN DUAYENLERİNDEN AVNİ BULDUK'UN TORUNU, ESKİ MİLLİ FUTBOLCU MEHMET BULDUK'UN YEĞENİ OLAN MENAJER GÜREL BERGEN, PANDEMİ SONRASINDA FUTBOLDA BİRÇOK DEĞİŞİM OLACAĞINI SÖYLEDİ. BERGEN ÖZELLİKLE TÜRK TAKIMLARININ TRANSFER ROTASININ ALMANYA, İSPANYA, İTALYA GİBİ ÜLKELER YERİNE DAHA AZ MALİYETLİ YILDIZLARIN OLDUĞU POLONYA, ARNAVUTLUK, SIRBİSTAN GİBİ ÜLKELERİN OLACAĞINI BELİRTTİ.

Menajer Gürel Bergen: "Pandemi sonrası transfer rotası değişecek"

FUTBOLUN DUAYENLERİNDEN AVNİ BULDUK'UN TORUNU, ESKİ MİLLİ FUTBOLCU MEHMET BULDUK'UN YEĞENİ OLAN MENAJER GÜREL BERGEN, PANDEMİ SONRASINDA FUTBOLDA BİRÇOK DEĞİŞİM OLACAĞINI SÖYLEDİ. BERGEN ÖZELLİKLE TÜRK TAKIMLARININ TRANSFER ROTASININ ALMANYA, İSPANYA, İTALYA GİBİ ÜLKELER YERİNE DAHA AZ MALİYETLİ YILDIZLARIN OLDUĞU POLONYA, ARNAVUTLUK, SIRBİSTAN GİBİ ÜLKELERİN OLACAĞINI BELİRTTİ.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:08
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Menajer Gürel Bergen: "Pandemi sonrası transfer rotası değişecek"

Futbolun duayenlerinden Avni Bulduk’un torunu, eski milli futbolcu Mehmet Bulduk’un yeğeni olan menajer Gürel Bergen, pandemi sonrasında futbolda birçok değişim olacağını söyledi. Bergen özellikle Türk takımlarının transfer rotasının Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkeler yerine daha az maliyetli yıldızların olduğu Polonya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkelerin olacağını belirtti.

Menajer Gürel Bergen pandemi sonrasında futbol dünyasında yaşanacak olan değişimlerle ilgili konuştu. Futbolun duayen isimlerinden olan ve 2005 yılında 90 yaşında hayata gözlerini yuman Avni Bulduk’un torunu, eski milli futbolcu Mehmet Bulduk’un de yeğeni olan Gürel Bergen, özellikle Balkan ülkelerinde önemli yetenekleri Türkiye’ye getirmek için taramalar yapıyor. Birçok genç oyuncunun temsilciliğini yapan ve elindeki oyuncuların önümüzdeki dönemlerde çok büyük takımlarda forma giyeceğini söyleyen Bergen, "Günümüzde artık yerli ve genç oyuncuların değeri ve önemli tekrar anlaşılmaya başlandı. Ligin kalitesine etki edecek oyuncuları analiz edip devamında da kariyer planlaması yaparak girişimlerimizi sürdürüyoruz. Şu anda Eskişehirspor forması giyen Furgan Polat, yıldızı parlayan oyuncularımız arasında. Son 2 sezonda yaptığı işler ortada. Kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Çok geçmeden kısa süre içerisinde üst lig kariyerine geçiş yapıp, ardından da güzel işlerle adını duyuracağından şüphemiz yok. Biz de kendisini en iyi yere taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Türk futbolunun rotası değişecek"

Yaşanan pandemi sonrasında Türkiye’de artık işlerin eskisi gibi olmayacağını söyleyerek sözlerini sürdüren menajer Gürel Bergen, "Biz son dönemde ağırlıklı olarak Polonya, Arnavutluk ve Sırbistan gibi ülkelerde taramalar yaparak ligimize uygun olacak oyunculara yoğunlaşıyorduk. Pandemi süreci dünya futboluna ağır bir darbe vurdu ve etkisi bir süre kalacak. Futbolcular bu durumu umarım kısa sürede üzerinden atarlar. Balkan bölgelerindeki oyuncuların gelirleri, Türkiye’deki kadar yüksek olmuyor ve her oyuncunun, kendisini daha çok parlatacağı ve daha çok para kazanacağı ülkelere gitme isteği var. Bizim ülkemiz de kazanç anlamında onları mutlu edecek seviyede. Pandemi sonrasında Türk futbolunun da rota değiştireceğini ve Balkan ülkelerine yöneleceğini düşünüyorum. Türkiye, Avrupa’da futbol anlamında isim yapmış bir ülke. Kalitemiz artarak ilerlersek daha iyi oluruz" açıklamasında bulundu.

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