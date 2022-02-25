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Melih Okutan: “Samsunspor’u tekrar Süper Lig’e taşımak istiyoruz”

Samsunspor’un başarılı futbolcusu Melih Okutan, tek hedeflerinin Samsunspor’u yıllar sonra tekrar Süper Lig’e çıkartmak olduğunu söyledi.

Spor 25.02.2022, 09:48
Melih Okutan: “Samsunspor’u tekrar Süper Lig’e taşımak istiyoruz”

Samsunspor’un başarılı futbolcusu Melih Okutan, tek hedeflerinin Samsunspor’u yıllar sonra tekrar Süper Lig’e çıkartmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin ikinci devresinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlı ekipte forma giyen kanat oyuncusu Melih Okutan, şampiyonluk hedefleri ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor maçının direkt Süper Lig’e yükselmek için önemli bir maç olduğunu dile getiren Melih Okutan, “Bir ivme yakaladık. Son maçta çok farklı bir skorla net bir galibiyet aldık. Camiamız, taraftarımız ve oyuncu grubuyla birlikte yönetim bu sene Süper Lig’e çıkmayı çok istiyor. Şu anda direkt o hedefe kitlenmiş durumdayız. Sıralama olarak biraz geride olabiliriz ama rakiplerimizle olan puan farkını biraz daha erittik. Bu hafta da Ümraniyespor ile çok kritik bir maçımız var. Ümraniyespor şu anda sıralamada ilk 2’de yer alıyor. Bizim de hedefimiz ilk 2 olduğu için iyi bir futbolla maçı kazanıp, aradaki puan farkını iyice eritmek istiyoruz” dedi.

“Samsunspor’u tekrar Süper Lig’e taşımak istiyoruz”

Hedeflerinin tekrar Süper Lig’e çıkmak olduğunu ifade eden Melih Okutan, “İyi ve iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Kaliteli ayaklara sahibiz. Bunu da sahaya yansıttığımızda sonucu alıyoruz. 12 maçımız daha var. Toplayabileceğimiz 36 puan var. Bu 36 puanın hepsine talibiz. Bu puanların hepsini toplamak çok zor ama maksimum puanı toplayıp, ipi göğüsleyip, bu şehri ve camiayı tekrar Süper Lig’e taşımak istiyoruz” diye konuştu.

“Daha çok katkı vermek için çalışacağım”

Kendi performansını da değerlendiren Okutan, şunları söyledi:

“Kendi performansım olarak, tabi ki daha iyisini yapabilirim. Ben de buna odaklanmış durumdayım. Gençlerbirliği maçında sahada 10 kişi kalmıştık. Ondan önceki 2 haftada da 2 beraberlik almıştık. Gençlerbirliği maçında kazanmak için sahaya çıkmıştık ama işler istediğimiz gibi gitmiyordu. Son dakikalarda güzel bir golle takımıma katkı sağladım. Bu katkıları daha fazla yapmak ve şampiyonluk yolunda elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum.”

Melih Okutan bu sezon Samsunspor forması ile 22 maça çıktı ve 2 gol 2 asist katkısı sağladı.

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