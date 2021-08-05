Melih Okutan Samsunspor’da

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Süper Lig’de Kayserispor forması giyen Melih Okutan ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarına hız veren Samsunspor, son olarak Süper Lig’de Kayserispor forması giyen Melih Okutan ile anlaşmaya vardı. Melih Okutan kırmızı-beyazlılar ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Okutan, Samsunspor’un bu sezon transfer ettiği 17. oyuncu oldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Melih Okutan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Melih Okutan, Fenerbahçe altyapısında başladığı futbol hayatında sırasıyla Anadolu Üsküdar, Boluspor ve Kayserispor formalarını giymişti. Okutan görev aldığı 204 resmi maçta toplam 58 gol atma başarısı gösterdi.