Meksika Açık’ta şampiyon Nadal

Meksika Açık finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İngiliz Cameron Norrie’yi 6-4 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Meksika’nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde Rafael Nadal, Cameron Norrie’yi 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Nadal, kariyerindeki 91. şampiyonluğuna uzandı. 2022 yılında sahne aldığı 3 turnuvada da şampiyon olmayı başaran İspanyol yıldız, elde ettiği 21 şampiyonlukla en fazla Grand Slam kazanan sporcu konumunda bulunuyor.