banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Mehmet Uz: “Ligde kalma yolunda tüm gücümüzü ortaya koyduk”

Ligde kalmak için hem sahada hem de saha dışında tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Spor 31.03.2022, 12:54
Mehmet Uz: “Ligde kalma yolunda tüm gücümüzü ortaya koyduk”

Ligde kalmak için hem sahada hem de saha dışında tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Spot Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’da Başkan Mehmet Uz, açıklamalarda bulundu. Her maçın kaderlerini belirleyeceğini belirten Başkan Uz, ligde kalabilmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Taraftarların desteğini devamlı beklediklerini ifade eden Uz, “6 Maçta 11 puan toplayarak yani maç başına 1.8 puan ortalamasıyla iyi bir seri yakaladık ve rakiplerimizle olan puan farkını en aza indirmeyi başardık. Ancak her şey yeni başlıyor. Hala düşme hattının içerisindeyiz ve buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Nisan ayı içerisinde 26 günde oynayacağımız 6 maç bizim kaderimizi belirleyecek. Bu maçlardan ilkini Pazar günü en yakın rakiplerimizden Kocaelispor’la deplasmanda oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren takımımız yarın akşam Kocaeli’ye gidecek. Bundan sonra oynayacağımız maçların 6’sının puan cetvelindeki rakiplerimizle olması, bu maçların 3 puandan daha fazlası anlamına geliyor. Alacağımız her galibiyet bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki; Profesyonel futbol takımımızın ligde kalması dışındaki tüm çalışmalarımızı ikinci plana bıraktık ve olumlu eleştiriler haricindeki tüm seslere kulağımızı tıkadık. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

"Artık işin sonuna geldik"

Denizlispor’un başarısının şehrin başarısı olduğunu belirten Uz, “Taraftarlarımızdan tek isteğimiz, son 9 maçımızda takımımıza olan desteğinizin artarak sürmesidir. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde karnını doyuran, bu renklere gönül veren herkesin bir ve beraber olarak, şehrin tek ortak markasına sahip çıkması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Denizlispor’un başarısı bu şehrin başarısı olacaktır. Artık işin sonuna geldik. Dedikodu, iftira ve yıkıcı eleştirilerin kulübümüze hiçbir faydası olmayacağı gibi, telafisi zor zararlar vereceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Ligde kalma yolunda hem saha hem de saha dışındaki tüm gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Gün, bir ve beraber olma, güçlükleri birlikte aşma ve hedefe odaklanma günüdür. Bu günleri iyi değerlendirmekten başka çaremiz yok. Şehir olarak hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’de oynadığı 27 maç sonunda 30 puanla 17. sırada yer alıyor.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19