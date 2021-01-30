Medipol Başakşehir’in, Hatayspor’u ağırladığı müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal, oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike’ye bıraktı.

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda Hatayspor’a 5-1 mağlup oldu. Okan Buruk’un dün görevinden ayrılmasının ardından bu zorlu mücadeleye teknik direktörsüz çıkan turuncu-lacivertliler, maç içerisinde de şanssızlık yaşadı. Müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal, kenardan değişiklik istedi. Topal’ın yerine oyuna dahil olan isim Azubuike oldu.