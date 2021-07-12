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Mehmet Topal Beşiktaş’ta

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile sözleşme imzaladı.

Spor 12.07.2021, 23:34
Mehmet Topal Beşiktaş’ta
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Mehmet Topal’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Topal, sağlık kontrolünden de geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Topal; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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