Mehmet Topal Beşiktaş’ta

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Mehmet Topal’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Topal, sağlık kontrolünden de geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Topal; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.