banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?

Mehmet Topal, Başakşehir’de ilk golünü attı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN BAŞARILI FUTBOLCUSU MEHMET TOPAL, TURUNCU-LACİVERTLİ FORMA ALTINDA İLK GOLÜNÜ GENÇLERBİRLİĞİ’NE ATARAK GALİBİYETİ GETİREN İSİM OLDU.

Spor 08.11.2020, 18:16
4
Mehmet Topal, Başakşehir’de ilk golünü attı

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Gençlerbirliği’ne atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 80. dakikada Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal’dan geldi. İstanbul temsilcisine 3 puanı getiren golü atan Topal, aynı zamanda turuncu-lacivertli forma altında ilk kez ağları sarstı.

Geçtiğimiz sezon takıma katılan tecrübeli oyuncu, Başakşehir’deki 31. Süper Lig karşılaşmasında ilk defa gol sevinci yaşamış oldu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
az bulutlu
banner378