Mehmet Topal, Başakşehir’de ilk golünü attı

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Gençlerbirliği’ne atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 80. dakikada Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal’dan geldi. İstanbul temsilcisine 3 puanı getiren golü atan Topal, aynı zamanda turuncu-lacivertli forma altında ilk kez ağları sarstı.

Geçtiğimiz sezon takıma katılan tecrübeli oyuncu, Başakşehir’deki 31. Süper Lig karşılaşmasında ilk defa gol sevinci yaşamış oldu.