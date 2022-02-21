Mehmet Sepil: "Türk futboluna yazık, utanç duyuyorum"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada maçın hakemi Arda Kardeşler’e tepki gösterdi. Sepil, "Türk futbolu adına çok üzülüyorum, utanç duyuyorum. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Türk futboluna yazık" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. 4 penaltı kararının verildiği 5 kez de VAR’a gidilen maçta hakem kararları ve saha olayları ön plana çıktı. Karantinada bulunan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, maçın ardından yazılı açıklama yaptı. Sepil, Türk futbolu adına utanç duyduğunu belirterek, "Ömer’in yaptığı yüzde 100 penaltı pozisyonunda dakikalarca karar veremeyen ve pozisyonu inceleyen bir VAR hakemi vardı. Buna karşılık Dino ve Berkan’ın pozisyonlarında koşa koşa VAR’a giden bir hakem gördük. Bunu sağlayan tabii ki VAR hakemi. Maçın tamamına baktığımız zaman 105 dakika oynanan maçta 42 dakika topu oyunda tutabilen bir orta hakem izledik. Türk futbolu adına çok üzülüyorum, utanç duyuyorum. Arda Kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp ’ben şu hakemi istemiyorum’ diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık" şeklinde konuştu.