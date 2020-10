Mehmet Özdilek: "Kazanabilmeyi maçın başından sonuna kadar çok istedik"

Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’la 0-0 berabere kalan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kazanabilmeyi maçın başından sonuna kadar çok istedik" dedi.

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında oynadığı mücadelede Çaykur Rizespor’la 0-0 berabere kalan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Ortaya koydukları mücadeleden, istekten, kazanma arzularından dolayı oyuncularını tebrik ettiğini ifade eden Özdilek, "Oyuncularımı kutluyorum. Ortaya koydukları mücadeleden, istekten, kazanma arzularından dolayı hepsini yürekten tebrik ediyorum. Kazanabilmek adına maçın başından sonuna kadar çok istedik. Çok da pozisyonlar yakaladık. Özellikle ilk yarıda rakip orta sahayı geçmeden ilk yarı öyle bitti. Futbol da bazen sıkışan oyunlarda şutları denemek çok önemlidir. Bunu bugün çok fazla yaptık. Son vuruşları yapamadık. Bunun akabinde topa sahip olduğumuz ve coşkuyla oynadığımız dönemlerde zaman zaman geride alanlar bırakabilirsiniz rakibe. Biz bunu sadece bir kere yaptık. Özellikle dört haftalık periyotta her hafta üzerine koyan saha duruşuyla, organizasyonuyla, iştahıyla iyi bir takımım var. Bugün kazanabilirdik, kazanmayı da çok istedik ama bu ligde her puan çok kıymetli. Çünkü biz bunu Sivasspor maçında çok istememize rağmen bunun bedelini mağlubiyetle ödemiştik. Dolayısıyla bu hataya düşmek istemedik. Bugün kazanma adına her şeyi yaptık ama neticesinde berabere bitti. Bugün itibariyle 3 gün dinleneceğiz. Bünyemize katılacak oyuncularla birlikte tekrar lige çalışarak, güçlü olarak dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.