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Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: “Karşımızda mücadele eden savaşan bir Bandırma ekibi vardı”

TFF 1. Lig’in 6. haftasında evinde ağırladığı Bandırmaspor karşısında 3-1 mağlup olan Manisa FK’da Teknik Sorumlu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, “Bu hafta içerisinde oynadığımız 2 müsabakadaki mağlubiyetimizin arkasında kendi sahamızdaki maçı kazanmak için gelmiştik. Karşımızda mücadele eden savaşan bir Bandırma ekibi vardı” dedi.

Spor 18.09.2021, 21:41
Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: “Karşımızda mücadele eden savaşan bir Bandırma ekibi vardı”

TFF 1. Lig’in 6. haftasında evinde ağırladığı Bandırmaspor karşısında 3-1 mağlup olan Manisa FK’da Teknik Sorumlu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, “Bu hafta içerisinde oynadığımız 2 müsabakadaki mağlubiyetimizin arkasında kendi sahamızdaki maçı kazanmak için gelmiştik. Karşımızda mücadele eden savaşan bir Bandırma ekibi vardı” dedi.

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK evinde ağırladığı Bandırmaspor karşında 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, “Bu hafta içerisinde oynadığımız 2 müsabakadaki mağlubiyetimizin arkasında kendi sahamızdaki maçı kazanmak için gelmiştik. Ama ilk yarıda kalemizde gördüğümüz ve bir hata sonrası yediğimiz ikinci golden sonra biraz daha mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk. İkinci yarı mücadelemizi biraz daha fazlalaştırdık. Ama bu arada baskımızı kurduğumuz pozisyonda tekrar kalemizde 3. golü gördük. Karşımızda mücadele eden savaşan bir Bandırma ekibi vardı. Onlar da maçı bırakmak istemediler. Bandırmaspor’u tebrik ederim” dedi.

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