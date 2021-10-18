Mehmet Hüseyin Dalgıç: “Aldığımız önlemler sonucu iyi reaksiyon verdik“

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, hafta içi maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, “Aldığımız önlemler neticesinde oyuncularımız iyi reaksiyonlar verdi ve maçı galip bitirdik“ diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında İstanbulspor sahasında Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Tuzlaspor ile önemli bir maç oynadıklarını ifade ederek, “Ligin üst sıralarında yer alan Tuzlaspor kaliteli oyunculara sahip. Hafta içinde iyi hazırlandık. Aldığımız önlemler neticesinde oyuncularımız iyi reaksiyonlar verdi ve maçı galip bitirdik. Burada önemli olan 5 tane değişik oyuncuyla sahaya çıkmamızdı. Sakatlıktan dönen oyuncular vardı. Çok iyi performans gösterdiler. İstanbulspor adına en büyük kazançlardan biri Ologo’ydu. Bayağı iyi performans gösterdi. Bunu bir kazanç olarak düşünüyoruz. Keçiörengücü ile oynayacağımız maçı kazanmaya gideceğiz“ dedi.