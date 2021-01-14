Mehmet Erdem Uğurlu, Altay’da

Altay, 32 yaşındaki sol bek Mehmet Erdem Uğurlu’yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig’de zirve yarışını sürdüren Altay, kadrosunu takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, son olarak Gaziantep FK forması giyen Mehmet Erdem Uğurlu’yu kadrosuna kattı. 32 yaşındaki sol bek oyuncusu, İzmir’e gelerek Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile beraber kendisini sezon sonuna kadar siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Bu sezon Gaziantep FK formasıyla 1’i Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere 3 resmi maça çıkan Mehmet Erdem Uğurlu, 1 kez asist yapma başarısı gösterdi. Uğurlu, 4 sezondur formasını giydiği Gaziantep FK ile 8 Ocak tarihinde yollarını ayırmıştı.