Mehmet Büyükekşi: "Türk futbolunun ihtiyacı olan en önemli şey güven"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul’un gerçekleştiği salonda konuşan TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, "Gördüm ki bir konuda hepimiz mutabıkız. Türk futbolunun ihtiyacı olan en önemli şey güven" dedi.

TFF Başkan Adayı Büyükekşi, TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul’un gerçekleştiği salonda açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun ihtiyacı olan şeyin şeffaf ve güvenilir bir ortamda ilerleyeceğini belirten Büyükekşi, "Adaylık niyetimi ortaya koyduğum günden bu yana birçok konuşma gerçekleştirdim. Gördüm ki bir konuda hepimiz mutabıkız. Türk futbolunun ihtiyacı olan en önemli şey güven. Rahmetli Hasan Doğan’ın yol arkadaşıydım, bu konuda hepimize önemli bir miras bıraktı. Size söz veriyorum, bu mirası en iyi şekilde temsil edeceğim. Ben bu yola güven, istikrar ve adalet prensibiyle çıkıyorum. Ortak arzumuz için hepinizi samimi desteğini talep ediyorum. Başarıya giden yolda böylece daha kısa sürede hedefe ulaşırız" değerlendirmesinde bulundu.

"Farklı bir formül için zamanımız maalesef yok"

Futbol yayın ihalesi için farklı bir formüle gerek kalmadığını vurgulayan Büyükekşi, "Hepimiz ana sorunların ne olduğunu biliyoruz. Sadece yayın ihalesiyle ilgili iki cümle söyleyeceğim. Bu sene Süper Lig yayın ihalesinde bir uzatma yoluna gitmek zorunda kaldık. Farklı bir formül için zamanımız maalesef yok. 1 sene sonrası için şimdiden hemen çalışmalara başlamak zorundayız. Bu defa bunu son dakikaya bırakmadan, daha hızlı çalışarak farklı çözümler üretmek için yola çıkacağız" dedi.

"Mevzuatla ilgili güncellenmesine inandığım pek çok konu var"

Yeni çıkan Spor Yasası’na da vurgu yapan Mehmet Büyükekşi, "Kanun çıktı, yönetmelikler çıkmadı. Yönetmeliklerin çıkması konusunun da takipçisi olacağız. Kulüplerle istişare içinde olacağız. Denetim mekanizmalarını güçlendirip şeffaf bir hale geleceğiz. Temel görevlerine odaklanan bir federasyon yapısına ulaşacağız. Mevzuatla ilgili güncellenmesine inandığım pek çok konu var. Birisi deplasman yasağı. Şüphesiz bazı önlemler alma konusunda ortak noktadayız. Seyircilerimizi mutlaka tekrar statlara kazandırmamız gerekiyor. Bu yasağın kalkmasını çok fazla önemsiyoruz. Bilet fiyatlarındaki KDV’nin de yüzde 8 olması için görüşmeler yapacağız. Temsilcilik ve gözlemcilik yapısıyla ilgili de kulüplerden gelen talepler konusunda önemli farklılıklar yapacağız. Korsan yayın da hem kulüpler hem de naklen yayın yapanlar için önemli bir gündem maddesi. Görev yapan komitelerin aktifleşmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Altyapıya da bilinçli şekilde yönelmemiz gerekiyor"

Mehmet Büyükekşi, hakem performansı yapay zeka modelleri, yetenek geliştirmek ve Rezerv Lig’in hayata geçirilmesi gibi projelerin önemine değinerek şunları söyledi:

"Hakem olunca güven daha çok önem kazanıyor. Çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Hem mevcut hakemlerin gelişimi hem de yeni hakem gelişimi konusunda akademik çalışmalarımız olacak. Hakemlerin değil, futbolun kalitesinin konuşulduğu bir futbol camiası arzu ediyoruz. Hakem performansları bu yapay zeka üzerinden gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Fikstürlerin belirlenmesi ve sevkler konusunda da Kulüpler Birliği tarafından da görevlendirilen bir kişinin olacağı Lig Koordinasyon Kurulu’nu oluşturmayı planlıyoruz. Altyapıya da bilinçli şekilde yönelmemiz gerekiyor. Rezerv Lig taleplerine karşı olumluyum. Amacımız 2022-2023 sezonunda Rezerv Ligi hayata geçirmek. Bunun için hızlıca çalışmalar başlayacağız."

"TFF bundan böyle tüm paydaşlarıyla yenilikçi, şeffaf ve kurumsal olacaktır"

Futbolun marka değerinin artması gerektiğinin önemini belirten Büyükekşi, "Bu konu o kadar önemli ki; yayın ihalesini geliri, küresel futbol ekonomisinde Türkiye’nin alacağı pay, dünyanın en iyi oyuncularının ligimize gelmesi, sponsorluk gelirlerinin artması, seyircinin ilgisinin artması buna bağlı. Bu yüzden bu konuya klasik değil, yepyeni bir bakış açısıyla bakacağız. TFF bundan böyle tüm paydaşlarıyla yenilikçi, şeffaf ve kurumsal olacaktır. Bunu başarabilmek için de ilklere imza atıyoruz. TFF’de bugüne kadar kadın yönetim kurulu üyesi olmamış, biz 2 kadın yöneticiyle yola çıkıyoruz "diye konuştu.