Mehmet Büyükekşi: “Maçların festival havası içerisinde geçmesini istiyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Turkcell Süper Kupa finali sonrası yaptığı konuşmada, yeni sezonda maçların festival havası içerisinde geçmesini istediklerini aktardı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor takımları Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Bordo-mavililerin 4-0 kazandığı karşılaşma sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupayı Trabzonspor kaptanına verirken, Trabzonspor takımı da şampiyonluğu taraftarıyla birlikte yaşadı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, güzel bir maç olduğunu vurgulayarak Trabzonspor’u tebrik etti. Büyükekşi, “Türkiye’nin en büyük kupası; özellikle bir tarafta geçen yılın Süper Lig şampiyonu, diğer tarafta kupa şampiyonu. Her takımımızda Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecekler. O yüzden böyle bir havada güzel bir seyirci önünde çok güzel bir futbol izledik. Bundan sonra Avrupa’daki maçlar için her 2 takıma başarılar diliyorum. Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Umarım 2 takımımız da Avrupa’da ülke puanımızı daha yukarıya çıkarırlar” dedi.

“Futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olmasını diliyorum”

5 Ağustos Cuma günü başlayacak 2022-2023 sezonuyla ilgili görüşlerini aktaran Büyükekşi, “Sezon başlamadan önce biz yenilikler yaptık. Özellikle bir çok konuda yenilikler getirdik; hakemlerimizin testleri ile ilgili psiko teknik testler yaptık. VAR odasını sahadaki hakeme ayırdık. Temsilcilerde yenilikler yaptık. Biraz önce de temsilcilerimizden bir tanesi ile tüm sahayı gören 70-80 tane monitör odasına giderek tek tek kontrol ettik. Gerek futbolcuların, gerekse seyircilerin, gerekse soyunma odaları ve kameraların görebildiği her taraf şuan izleniyor. Ona göre tek tek not tutuluyor. Yakılan meşaleler, atılan meşaleler kimin tarafından atılmış, ne yapılmış İnşallah önümüzdeki 2022-2023 sezonunun çok daha fair-play içerisinde dostlukla geçen bir sezon olmasını diliyoruz. İlk maçta yine burada olacağız. İstanbulspor ile Trabzonspor açılış maçını yapacaklar. Konserler planlıyoruz demiştik, inşallah ilk konseri de açılış maçında burada gerçekleştireceğiz. Maçlarımızın bundan sonra bir festival havası içerisinde, kadınların, çocukların, gençlerin, annelerin-babaların gelmesini istiyoruz. Küfürün olmamasını, dövüşün olmamasını istiyoruz. Bu yıl hakemlerin konuşulduğu değil, tam tersi futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“UEFA temsilcilerinin raporları pozitif”

Süper Kupa finaline gelen UEFA temsilcilerinin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Büyükekşi şunları söyledi:

“Onların şu anda negatif bir düşünceleri yok, her şey pozitif. Burada yaptıkları incelemeleri, sabahtan beri teknik çalışmaları yaptılar. Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen temsilciler var. İnşallah onların vereceği raporlar da pozitif olacağını düşünüyorum.”

“Rezerv Lig takımlara katkı sağlayacak”

Bu sezon uygulamaya konulacak olan Rezerv Lig ile ilgili de konuşan TFF Başkanı Büyükekşi yaptığı açıklamada, “Rezerv Lig’i, Kulüpler Birliği Vakfı’nın talebi ile yaptık. Her şeyin başlangıcında bir takım sıkıntılar mutlaka olacaktır. Yeni bir uygulama, yeni bir çalışma ama birkaç hafta içerisinde yoluna gireceğini düşünüyoruz. Kulüpler bunun faydasını gördükçe de bu sıkıntılar giderilecektir. Bunun amacı, 11’de forma bulamayan oyuncular tribünde oturması yerine bir gün sonra maç yapması. Diğer taraftan da gençlerin ağabeyleri ile maç yapabilmelerini sağlayıp onların 18-19 yaşında futbolcuların kişisel gelişimine katkıda bulunabilmek. Hedef aslında şu; her yıl 1-2 tane futbolcuyu her kulüp çıkarabilirse, yaklaşık 30-40 yeni futbolcu yetişmiş olur ki, kulüplerin bu kadar ekonomik sorunları var. Ekonomik sorunlarına da katkı olacaktır. Gerçek maç yapacaklar, antrenman başka maç başka ve kulüplerimiz de Rezerv Lig’de özellikle deplasman yardımı yapacağız. Diğer taraftan galibiyet ve beraberlik primi vereceğiz” şeklinde konuştu.