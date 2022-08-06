Mehmet Büyükekşi: “Futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sezon diliyorum”

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve TFF’nin 100. yılında, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, taşkınlıkların konuşulmadığı, temiz, adaletli, eşit, şeffaf ve herkesin bir seyir zevki olan maçlar olmasını istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in açılış maçında İstanbulspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelirken, müsabakanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2022-2023 Süper Lig Sezonu’nun hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Büyükekşi, “Bugün Trabzonspor, geçen senenin şampiyonu ve ilk maç olduğu için bu maça geldik. Futbolcularımıza, hakemlerimize, kulüplerimize moral vermek için çiçek hediye ettik. Hakemlerimizin özellikle bu dönem çok daha dikkatli olmasını ve bundan sonra yapacakları yönetimlerde de nasıl başlarlarsa öyle devam etmesini istiyoruz. Cüneyt Çakır hocamız emekli oldu. Kendisine özellikle çok güzel bir şekilde jübile maçı yapacağız dedim. Bundan sonraki spor hayatına hakem hocası olarak devam edecek. Yurt içinden de bir hakem hocasıyla 1 yıllık anlaşma yapmış olduk. Cüneyt hoca yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini söyledi, bizde sevinçle karşıladık. Bütün hakemlerimize bundan sonraki yaşamlarında Cüneyt hoca gibi bir jübile yaparız. Özellikle Türkiye’de Süper Lig her zaman herkesin çok beklentileriyle başlıyor. Bunlara cevap verebilmek için bu yıl özellikle 2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılında ve aynı zamanda TFF’nin kuruluş yıl dönümü. 100. kuruluşa yakışır, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, taşkınlıkların konuşulmadığı, temiz, adaletli, eşit, şeffaf ve herkesin bir seyir zevki olan maçlar olmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de kazasız belasız bitmesini istiyoruz. Avrupa da mücadele edecek takımlarımız var. Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor. Bu takımlarımıza Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Ülke puanı açısından önemli. Bundan sonraki maçlarda da güzel başarılar gösterirler. Son 3 tane takımız başarılı sonuçlar aldı. Fenerbahçe 3-0 yendi. Başakşehir 3 gol attı deplasmanda. Konyaspor berabere kaldı. Bu şekilde yollarına devam etmesi arzumuz” dedi.

“Amacımız kadınların, çocukların ve gençlerin ilgi göstermesi”

Maç öncesi ve devre arasında yapılan etkinliklerle ilgili soruya cevap veren Büyükekşi, “Bugün burası İstanbulspor’un sahası. İstanbulspor’un yeteri kadar maalesef seyircisi yok. Anadolu da seyircileri maça davet etmek üzere bu konserler çok daha etkili olacak. Amacımız özellikle kadınların, gençlerin ve çocukların ilgi göstermesi. Bunu yapabilirsek tribünlerde daha güzel şeylere şahit olacağız. Dışarıda da bir takım etkinlikler planlıyoruz. Özellikle Anadolu da haftanın maçı ve konseri aynı güne koymak istiyoruz. Sahanın dışında bir takım etkinlikler düzenleyip, festival ve panayır havası yapmak istiyoruz. O şehrin güzelliklerinin yöresel ürünlerinin de satıldığı, hediyelerin verildiği maçlar olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.