Mehmet Büyükekşi: "1 Mart’ta ’Omuz omuza Türkiye’ kampanyası başlatacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Mart’ta "Omuz omuza Türkiye" kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Trabzonspor’un Basel’i 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp başkanlarını da yanına alarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, büyük afetin sonucunda milletçe büyük bir dayanışma başladığını belirterek, "Bugün bu dayanışmanın büyük örneğini Trabzon’da yaşıyoruz. Bütün başkanlarımız hepimiz bir aradayız. Hep birlikte harekete geçtik. Güçlü bir şekilde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün de bu dayanışmanın bir adımını daha attık. Trabzonspor’un Basel ile oynadığı maç birlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sürece katkı sağlayan tüm kulüplerimize, taraftarlarımıza, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir sonuç alarak bu birlikteliği taçlandırmış olduk. Trabzonspor 1-0 galip geldi. Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileriye taşımak istiyoruz. 1 Mart Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) öncülüğünde tüm kulüplerimizin katılımıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle uluslararası bir boyutta örnek bir kampanya başlatacağız. İsmi ’Omuz omuza Türkiye’, bu kampanyanın bütün spor kanallarına açık olmasını istiyoruz" dedi.

"Sporun dayanışma gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz"

"Büyük futbol ailemizin katılımıyla daha önce bin konteyner sözü vermiştik" diyen Büyükekşi, "Bu sözü binlerce yapmak istiyoruz ve 40-50 bin kişinin yaşayacağı örnek mahalleler oluşturmak istiyoruz. Bu bölgedeki tüm futbol paydaşlarına sahip çıkarak dayanışma ve yardımlaşma süresinde OHAL ilan edilen şehirlerimizde, kulüplerimizin ligden çekilme kararlarını yönetim kurulu olarak kabul ettik. Oradaki kulüplerimizin ihtiyaçlarını tek tek dinliyoruz. Sporun dayanışma gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz ve onları bu organizasyona davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.