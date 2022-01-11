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Mehmet Atmaca: "Süper Lig’deki sponsorluk sayısını arttırmayı hedefliyorum"

Mehmet Atmaca Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, şu anda yaklaşık 14 Süper Lig takımıyla sponsorluk anlaşması imzaladıklarını ve önümüzdeki sene bu sayıyı arttırmak istediğini söyledi. Atmaca, ayrıca çeşitli branşlardaki sporculara bireysel olarak da sponsor olduklarının altını çizdi.

Spor 11.01.2022, 14:49
Mehmet Atmaca: "Süper Lig’deki sponsorluk sayısını arttırmayı hedefliyorum"

Mehmet Atmaca Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, şu anda yaklaşık 14 Süper Lig takımıyla sponsorluk anlaşması imzaladıklarını ve önümüzdeki sene bu sayıyı arttırmak istediğini söyledi. Atmaca, ayrıca çeşitli branşlardaki sporculara bireysel olarak da sponsor olduklarının altını çizdi.

ONVO markasıyla Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok kulübe farklı sponsorluk şekilleriyle destek veren Mehmet Atmaca, futbol dışında voleybol, basketbol, Engelliler Federasyonu ve bireysel olarak da çeşitli dallardaki sporculara sponsorluklarla yardımcı olduklarını belirtti.

“Önümüzdeki yıl bu sayı daha da artacak”

Süper Lig’de birçok takıma sponsor olduklarını ve gelecek sene bu sayının daha da artacağının sözlerine ekleyen Mehmet Atmaca Holding’in sahibi Mehmet Atmaca, “Sponsorluklarımızın karşılığını fazlasıyla alıyoruz, o yüzden her yıl artarak devam ettiriyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde girmeyi düşünüyorum. Şu anda yaklaşık olarak 14 Süper Lig takımıyla farklı şekillerde sponsorluk anlaşması imzaladık. Önümüzdeki yıl bu sayı daha da artacak. Faydasını gerçekten fazlasıyla alıyorum. İş adamlarına tavsiyem spora destek vermeleri ” dedi.

“Takımlarla Türk parası üzerinden anlaşıyoruz”

Takımlarla anlaşmalarını TL üzerinden yaptıklarını vurgulayan Atmaca, “Takımlara da önerim. Anlaşmaları Euro üzerinden yapsınlar. Dövizin artışı takımlara çok büyük yük getiriyor. Türkiye’de yaşıyoruz, gelirleri zaten TL üzerinden. Euro ve dolar getirisi yok. Şu anda takımların bir çoğu zor durumda. İkincisi de yabancı transferler. O konuda da taraftar değilim, bu kadar yabancı transfer neden yapılıyor? Ülkede bu işi yapacak çok iyi gençlerimiz var, onların önünü açmamız lazım. Biraz da yerlilerimize, kendi insanımıza destek olmamız lazım” diye konuştu.

“Gençlerimize sahip çıkmamız lazım”

Çok çeşitli branşlara da sponsorlukları bulunan Mehmet Atmaca, iş adamlarına da seslenerek, “Biz aslında ülkemize, gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Spora, sporculara ve tüm branşlara destek olmamız lazım. Sadece futbol değil, voleybol, basketbol ve birçok dala sponsor oluyorum. Hem gençlerimizin önünü açmış oluyoruz, hem onlara destek oluyoruz. Bu arada bizim markamızın da reklamı oluyor. Herkese önerim, sporcularımıza destek olalım, onların önünü açalım. Kötü alışkanlıklardan en azından uzak durmuş olurlar” açıklamasını yaptı.

“Anadolu kulüpleri çok fazla kaynak bulamıyorlar”

Anadolu kulüplerine destek olmaya gayret ettiklerini aktaran Mehmet Atmaca, “Maddi sıkıntı içerisinde olan takımlar oluyor, onlara destek oluyoruz. Onlara daha çok dikkat ediyorum. Anadolu kulüpleri çok fazla kaynak bulamıyorlar. Büyük takımların etrafında zaten zengin iş adamları var. Onlar çok kaynaklara ulaşabiliyorlar ama maalesef öyle bir şansları yok” cümlelerine yer verdi.

“İmkanım el verdiği sürece bütün sporcularımıza destek oluyorum”

‘Takım sponsorlukları dışında bireysel anlamda sponsorluk sağlıyor musunuz?’ sorusunu Atmaca, şöyle cevaplandırdı:

“Boksörler, koşucular, kayakçılar geliyor. Boş göndermiyorum, elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. İmkanım el verdiği sürece bütün sporcularımıza destek oluyorum. Olmaya devam edeceğiz. Her zaman veren el olmak istiyoruz.”

“Fiyatlar makul bir seviyeye indi”

Dolar kurunda yaşanan düşüşle birlikte piyasalara bir miktar rahatlama geldiğinin altını çizen Mehmet Atmaca, “Dolar artışı fiyatları inanılmaz derecede artırdı. Bu son düşüş hafif de olsa bir rahatlık getirdi, fiyatlar makul bir seviyeye indi. Birçok üretici küçük marjlarla mal satıyor. Zaten fiyat artırdığı zaman da satması mümkün değil. Şu anda iyi” ifadelerini kullandı.

“Vatandaş şu anda zaruri ihtiyaçlarını alıyor”

Elektronik satışlarının ise zayıfladığını dile getiren Atmaca, “Vatandaş şu anda zaruri ihtiyaçlarını alıyor. Bunlar biraz da lüks tüketime giriyor. Öteliyorlar biz de yönümüzü ihracata çevirdik, yurt dışına satıyoruz. Pandemi dönemi ile birlikte televizyon satışları arttı. Daha önce bir evde 1 televizyon vardı, pandemi ile birlikte sayılar 3’e, hatta 4’e kadar çıktı” şeklinde konuştu.

“Önümüz açık, güzel işler yapacağız”

İş dünyasına tavsiyelerde de bulunan Atmaca, şunları söyledi:

“Zaman zaman ülkemiz bir takım sıkıntılara giriyor. Bazen kazanırız, bazen kazanmayız. Zarar ettiğimizde de moralimizi bozmayacağız, devam edeceğiz, çalışacağız. Şirketlerimizi büyütmeye çalışacağız. Yanımızda çalışan insanlara destek olacağız. Çok çabuk moralleri bozuluyor, bu kriz hep böyle devam edecek sanıyorlar. Böyle değil, biz bunları yıllardır yaşıyoruz, kısa sürüyor. Bizim önümüz yine açık, güzel işler yapacağız, 3-5 ay sabretmemiz lazım. Ben iyi olacağına inanıyorum. Herkese önerim, moralini bozmadan işlerine devam etsinler. Biraz karlarından feragat etsinler, gerekirse maliyetine satsınlar ama çark dönsün, insanlar maaşlarını alsınlar.”

“Bizim ülkemiz için istikrar şart”

“İstikrar çok önemli. İstikrar olduğu zaman bütün iş adamları önünü görebiliyor, ona göre plan yapabiliyor” diyen Mehmet Atmaca, şu şekilde devam etti:

“Diğer türlü plan yapamıyorsunuz. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Bu sefer firmaların çoğu, ihracat imkanı varsa eğer yönünü tamamen yurt dışına çeviriyor. Yurt dışına mal satmak istiyor. Bizim ülkemiz için istikrar şart.”

“Hiçbir krizde ben adam çıkarmadım, çıkarmam”

Pandemi süreci ve dövizin artışından kaynaklı herhangi bir işten çıkarma yapmadıklarını da belirten Mehmet Atmaca, “37 yıldır bu sektörde sanayicilik yapıyorum. Hiçbir krizde ben adam çıkarmadım, çıkarmam. Alternatif bulabilirsiniz, farklı çözümler olması lazım. Bir çok iş adamı hemen bir krizde reklamı kesiyor, işçiyi çıkarmaya başlıyor, bu olmaması lazım. Biz yurt dışına ağırlık verdik, kârımızı yüzde 1’e düşürdük. 6 ay para kazanmasam ne olur? En azından çalışanlarınızı kurtarmış oluyorsunuz. Onun karşılığını alacaksınız, Allah onun karşılığını verir. Ben hiçbir krizde adam çıkarmadım, aksine alıyorum. Siz maliyetine satış yaptığınız zaman, satışlarınız artıyor, siparişler daha da çok artıyor” ifadelerini kullandı.

“Şu andaki hedefimiz Amerika pazarı”

Avrupa pazarında ONVO markasıyla güçlü şekilde yer aldıklarını, yeni hedefin ise Amerika olduğunu açıklayan Atmaca, “Farklı ürünler de yapıyoruz; elektrikli scooterlar, tasarruflu ampuller, küçük ev aletleri gibi bir çok farklı ürünlerimiz var. Bunları hem Türkiye pazarında satıyoruz hem yurt dışına satıyoruz. Bizim 80-90 ülkede müşterimiz var. Çok rahat manevra yapabiliyoruz. İş durduğu anda yönümüzü yurt dışına çevirebiliyoruz. Ağırlığımız Avrupa’da, Avrupa’da bütün ülkelerde müşterilerimiz var. İhracatta çok iyi tecrübeli bilgimiz var, kadroda çok iyi. Şu andaki hedefimiz Amerika pazarı. Kalitemize güveniyoruz, fiyatımıza güveniyoruz. Kurduğumuz markadaki amaç, dünya pazarlarına açmak. Yaklaşık 162 ülkede bu markanın tescilini yaptırdık ve şu anda bir çok ülkeye bayilik veriyoruz, şubeler açıyoruz. Yakın bir zamanda dünya markası yapmak istiyoruz, Türkiye’mizin de bir markası olsun istiyoruz. Televizyonlarımız çok beğeniliyor, satışlarımız da iyi, hiçbir sıkıntımız yok” diyerek sözlerini noktalandırdı.

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