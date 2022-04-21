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Mehmet Atmaca: "İsim sponsorluğu için birkaç takımla görüşüyoruz"

Mehmet Atmaca Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, isim sponsorluğu için Spor Toto Süper Lig’den birkaç takımla görüştüklerini belirterek, şu an 13-14 takımla olan sponsorluk sayını da artırarak devam ettirmeyi düşündüklerini söyledi.

Spor 21.04.2022, 12:12
Mehmet Atmaca: "İsim sponsorluğu için birkaç takımla görüşüyoruz"

Mehmet Atmaca Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, isim sponsorluğu için Spor Toto Süper Lig’den birkaç takımla görüştüklerini belirterek, şu an 13-14 takımla olan sponsorluk sayını da artırarak devam ettirmeyi düşündüklerini söyledi.

Mehmet Atmaca Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Şu an işlerinin iyi gittiğini belirten Atmaca, "Sebebi de şu an karımızdan fedakarlık yapıyoruz. Neredeyse maliyet fiyatlarına yakın mal sattığımız için satışla ilgili bir sıkıntımız yok. Bizim küçük ev aletleri üretimi de başladı. Onlardan da 7-8 tane modelimiz olacak. Mikrodalga fırınlar, fritözler, çay setleri gibi ürünleri üreteceğiz. Ana ürünümüz televizyon olacak tabi. Avrupa’daki satışlarımız çok iyi şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Orada da enflasyon yüzde 7 civarında. Yüzde 1’lerdeyken 6-7 kat enflasyon oluştu. Alım güçleri çok yüksek oldukları için çok da fazla etkilemiyor" diye konuştu.

Ülke olarak yurt dışı pazarına mal satılması gerektiğinin altını çizen Mehmet Atmaca, "Hükümetin her anlamda sanayiciyi desteklemesi lazım. Başka bir kurtuluş göremiyorum. İhracatı artırıp, ülkeye önemli derece dövizin gelmesi lazım ki ülke rahatlasın. Bu da ancak üretim ve satış ile olabilir. Yatırımların biraz daha artırılması lazım. Teşvik edilmesi lazım. Dışarıdan yatırımcı getirilmesi lazım. Bunlar şart. Bunlar olmazsa hiçbir hedefimizi tutturamayız. Ülkenin refahı da olmaz. Kesinlikle sanayi hamlesi yapmamız lazım. Olursa ülkemiz çok daha iyi yerlere gelir" şeklinde konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşananların ticareti etkilediğini belirten Atmaca, "Rusya ve Ukrayna, dünyanın buğday ambarı. Mısırda da çok önemli rolleri var. Ukrayna’ya şu an sevkiyat yapamıyoruz. Neredeyse 0 seviyesinde. Rusya’ya giden tırlar 1 aydan önce gidip gelemiyor. Daha önce 3-5 güne gidiyordu. Onlar da gitmek istemiyorlar. Nakliyat fiyatları da arttı. Büyük bir sıkıntı var" dedi.

"İsim sponsorluğu için birkaç takımla görüşüyoruz"

Sponsorluk için birkaç takım ile görüştüklerini ifade eden Atmaca, "Forma göğüs sponsorluğu olacak. Saha reklamları, 3 boyutlu halılar olacak. Yaklaşık 13-14 takımla olan sponsorluk anlaşmalarımızı artırarak devam etmeyi düşünüyoruz. Hepsi Süper Lig takımı olacak. İsim sponsorluğu da var. Sadece bir takım düşünüyorum. Henüz karar vermedik ama birkaç takımla görüşüyorum. O da çok etkili bir reklam. ONVO ismini daha çok göreceksiniz" açıklamasında bulundu.

Çalışanlarının mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Atmaca, "Burası aile ortamı gibi. Gerçekten huzurlu bir şekilde çalışıyorlar. Performanslarında herhangi bir düşüş yok. Üretimlerimiz Ramazan’da da düşmedi" dedi.

Mehmet Atmaca, "Pembe tablo çizmiyorum ama her şeyden önce kanaat etmemiz lazım. Kar ve zarar kardeş diyoruz ya, günü geldiğinde zarar da edeceğiz, günü geldiğinde kar da edeceğiz. Hep karla olmuyor. Yer ve zamanı geldiğinde maliyetine satmak lazım. 3 ay, 5 ay ne olacak. Bir kriz varsa hep beraber aşmamız lazım. Hep birlikte destek olmamız lazım. Şu an gerçekten sıkıntı var. Hammadde fiyatları çok artıyor. Petrol fiyatları çok artıyor. Biz ne yapıyoruz, karımızdan şu an fedakarlık yapıyoruz ama yine satış yapıyoruz. Şikayetim yok, olsun 3-5 yıl para kazanmayalım. Hiçbir şey olmaz. Moralinizi yüksek tutmanız lazım. İş yok derseniz işi yok edersiniz. Hiç iş olmaz. Biraz pozitif olmak lazım. Mücadele etmek lazım. Farklı planlarınızın olması lazım. Daha fazla mücadele edin, dünya pazarlarına açılın, biraz daha baskı yapın o firmalara. Daha çok mal satmaya çalışın. Bizim şu an durduğumuz yok. Bu krizden ben hiç etkilenmedim" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu söyleyen Atmaca, "Başka ülkedeki pazarlar gibi değiller. Özellikle Türk ürünü isteyen var. Niye? Çünkü insanlar kalitesine güveniyor. Biz o güveni yurt dışına verdik. Tercih ediliyoruz. Bazı firmalar kutunun üstüne Türk bayrağı istiyorlar. Çok iyi kalitede mal üretiyoruz. Her sektörde var. Kalitesiz mal yok Türkiye’de" açıklamasında bulundu.

Mehmet Atmaca son olarak Ramazan’dan sonra piyasanın hareketleneceğini ifade ederek, "Ramazan’dan sonra çok daha hareketli olacak. Düğün sezonu başlıyor. Piyasaya hareket gelecek. Özellikle mayıs ve haziran aylarında çok hareketli olacak" dedi.

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