Mehmet Atmaca: “Bu sene 3 takıma sponsor olmak istiyoruz”

Kurduğu ‘Onvo’ markasıyla birçok kulübe ve sporcuya sponsor olarak spora destek veren Mehmet Atmaca, yeni sezonda da bu desteklerin süreceğini söyledi. 2 kulüple forma, 1 kulüple de isim sponsorluğu görüşmesi yaptıklarını söyleyen Mehmet Atmaca, bireysel sporculara da destek olacağını dile getirdi.

‘Onvo’ markasıyla televizyon ve elektrikli scooter üreten, şimdi de küçük ev aletleri üretimine başlayacak olan Mehmet Atmaca, spora verdiği desteği de artıracağını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Konyaspor ve Yeni Malatyaspor’la sponsorluk anlaşmaları yapan Atmaca, yeni sezonda ise 3 takımla forma, 1 takımla da isim sponsorluğu anlaşması yapacaklarını belirtti. Müşteri kitlelerinin futbola eğimli olduğu için bu alanda reklama ağırlık verdiklerini söyleyen Mehmet Atmaca, “Bu bağlamda 14 kulüple anlaştık. Kale yanındaki 3 boyutlu halılar konusunda ve saha kenarındaki LED ekranlar için anlaşmaya vardık, hatta ödemelerin de bir kısmını yaptık. Bunun yanı sıra birkaç takımla da görüşüyoruz. İsim ve forma sponsorluğu için görüşüyoruz. Bu görüşmeler devam ediyor, henüz bitmedi. Pazarlık aşamasındayız. Ben aslında bu sene 2 takıma forma sponsoru olmayı, 1 takıma da isim sponsoru olmayı düşünüyorum. Toplamda 3 takımla çalışmak istiyorum. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu faydayı hemen alamıyorsunuz. Bu tohum ekmek gibi bir şey. Bu sene de reklama ağırlık vereceğiz ama bunun karşılığını gelecekte alacağız. İhracatımız çok iyi olmasaydı, iç pazarda bu kadar reklam yapamazdık. Ben reklamı seven ve buraya giden paraya acımayan bir iş insanıyım. Mutlaka bunun geri dönüşü olacaktır bize. Reklamlara devam edeceğiz. Reklama çok büyük yatırım yaptık, ürettiğimiz ürünleri de bu anlamda çok kaliteli yapıyoruz ki, yaptığımız reklam boşa gitmesin. Bütün ürünlerimize bütün özellikleri koyuyoruz. Bluetooth koyduk bütün ürünlere. Bunun yanı sıra Digitürk’le anlaşma yaptık. Sattığımız bütün televizyonlarda 3 aylık Digitürk hediye ediyoruz. Buna geçen ay başladık ve çok iyi gidiyor. Vatandaş beğenirse aboneliğine devam eder, beğenmezse etmez. Devam ederlerse indirim de olacak” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da da sponsorluk düşünebiliriz”

Doların yükselmesi ve ekonominin iyiye gitmediğini söyleyen ancak mücadelenin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Mehmet Atmaca, “Mutlaka herkesin B, C, D planları olması lazım. Biz çözüm üreten ve bulan bir firmayız. Belki az kazanıyoruz ama hiç önemli değil. Önemli olan başarabilmek, üretip satabilmek. Telefon pazarına girmeyi düşünmüyorum. Zaten 2 marka, pazarın çoğunu almış durumda. Yeni giren Çin markaları olsa da ağırlık 2 markada. Biz küçük ev aletleri üretmeye başlıyoruz. Tüketicinin çok iyi fiyata alabileceği çok kaliteli ürünlerin tasarım ve kalıpları yapıldı. Bunların da üretimine önümüzdeki ay başlanacak. İhracata ağırlık vermemiz bizim adımıza büyük bir şans. Yurt dışı kapısı olmayan firmalar şu anda büyük sıkıntı içindeler. Herkese önerim mutlaka yurt dışındaki kapıları aşılaması. Gidip yurt dışına mal satın. Bu sadece iç pazarla olmaz. Bizim mutlaka döviz girdimizin olması lazım. Biz şu anda Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleriyle daha çok çalışıyoruz. Orda da reklam yapıyoruz ama henüz büyük kulüplerle sponsorluk düşünmedik, orada bütçeler biraz daha yüksek oluyor” diyerek devam etti.

“İstihdamı artırmak için bir fabrika daha açıyorum”

Takım sponsorluklarının yanı sıra bireysel sporculara da sponsor olacağının altını çizen Mehmet Atmaca, “Çok başarılı sporcular olursa, seve seve sponsor olurum ben. Bazen gelen sporcular oluyor ve destek oluyoruz. Dünya Şampiyonu gibi başarılı sporcular olursa, siz de bana haber verin ben sponsor olurum” dedi. Ekonominin zor durumda olmasına karşın isçi çıkarmadığını da sözlerine ekleyen Atmaca, “Tam aksine, önümüzdeki hafta yeni bir fabrika daha açıyorum. İstihdamı artırmak ve pazarı büyütmek için fabrika açıyorum. İstanbul’a çok yakın bir yerde nasip olursa fabrikayı bitireceğiz ve üretime başlayacağız. Durmak yok” dedi. Mehmet Atmaca son olarak Milli Takımlara sponsorluk konusunda da konuştu ve “Milli takımla şu ana kadar temasım olmadı. Onlar da benimle temasa geçmedi. Bizim markamızı büyütecek olan her türlü teklife ben açığım. Bizim için olabilir, neden olmasın” açıklamasını yaptı.