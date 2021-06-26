Mehmet Altıparmak’tan ilk açıklama: “Şampiyonluğa hep beraber yürüyeceğiz”

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine geldim. En önemli konu hepimizin istediği şampiyonluk. Bu şampiyonluğa hep beraber yürüyeceğiz" dedi.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, 1 yıllık sözleşme imzaladığı Samsunspor’da ilk basın toplantısı düzenledi. TFF 1. Lig’i çok iyi bildiğini dile getiren Altıparmak, 3 kez farklı takımlarla şampiyon olduğu ligde Samsunspor ile de aynı başarıyı göstermek istediğini vurguladı.

"Şampiyonluğa hep beraber yürüyeceğiz"

Şampiyonluk yolunda kenetlenmenin ve birlik-beraberliğin öneminde değinen Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Büyük Samsunspor camiasının içinde olmak beni çok mutlu etti. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine geldim. Bunun bilincindeyim. Nerede olduğumuzu ve ne istediğimizi biliyoruz. Çok uzun bir yola çıktık. Bu yol benim çok iyi bildiğim bir yol. Daha önce de bu yoldan gittim ve sonunda da 3 kez üst üste farklı takımlarla şampiyonluklar yaşadığım bir yol. İnşallah bu yola bu sene beraber çıkacağız. Bu yolda birçok olayla karşılaşacağız ama önemli olan birlik beraberliğimizi bozmadan sonuna kadar gitmek. Sorunlarla camia olarak uğraşacağız. En önemli konu hepimizin istediği şampiyonluk. Bu şampiyonluğa hep beraber yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Önde oynarım ve 2 gol yiyorsam 3 gol atayım oyun görüşündeyim"

Hücum futbolu anlayışını benimsediğini dile getiren Mehmet Altıparmak, "Kendi bir oyun sistemin ve taktiğim vardır. Ben hücum futbolu oynatan bir hocayım. Önde oynarım ve oynatmaya çalışırım. Bunu yaparken risk alırım. Riskler de olacak. Oyun görüşüm de 2 gol yiyorsam, 3 tane atayımdır. Böyle bir oyun şeklim var. İnşallah bunu burada da göreceksiniz. Çok fazla çalışacağız. Bazen söylediklerimiz sahaya yansımayacak ama çok çalışarak o açıkları kapatacağız. Samsunspor hedef takımdır ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Biz de buna göre oynayacağız. Rakiplere tabii ki önlem alacağız ama Samsunspor olduğumuzun bilincinde oyun oynayacağız. Herkes bize önlem alacak. Normalde Samsunspor’un Süper Lig’de olması lazım. Biz bulunduğumuz her ligde ve yerde hedefe oynayan takım olacağız. TFF 1. Lig’de de böyle olacak" şeklinde konuştu.

"TFF 1. Lig’de 3 kez üst üste şampiyon olan tek hocayım"

TFF 1. Lig’de 3 yıl farklı takımlarla şampiyon olan tek teknik direktör olduğunu ifade eden Altıparmak, şunları söyledi:

"TFF 1. Lig’de 3 kez şampiyon olmak kolay değil. 3 kez üst üste farklı takımlarda şampiyon olmak ise hiç kolay değil. Tüm Türkiye’de zaten bunu saygıyla karşılıyor. İlk defa bir hoca üst üste 3 sene bu ligde şampiyon oldu. Bu da bize nasip oldu. Bu ligin bir şifresi var ama bu illa öyle-böyle yaptım değil, bunun en büyük amacı çalışma ve birlik beraberliktir. Burada da bunu yapacağız. Sadece ben ve ekibimin işi değildir bu iş. Bu iş benim, başkanın, yönetimin, taraftarın, basınındır. Bu iş hep beraber yapılır. ‘Ben’ yok ‘biz’ olacağız. En büyük ilkemiz bu olacak. İyi ve kötü gün olacak ama en önemlisi sonundaki şampiyonluktur. O yola hep beraber gideceğiz. Bu yol çok gittiğimiz yol. O avantajı da kullanacağız."