Mehmet Altıparmak’tan Bursaspor açıklaması

Yeni teknik direktörünü arayan Bursaspor’la adı sıkça anılan Mehmet Altıparmak, açıklama yaptı. Altıparmak, “Şu an için mevcut şartlarda teknik direktörlük durumumun olamayacağını bildiririm. Türk futbolunun 5. büyüğü Bursaspor’a sezonun geri kalan kısmında başarılar dilerim” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da teknik direktör arayışı devam ediyor. Özcan Bizati ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı kulüple adı anılan Mehmet Altıparmak’tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Son iki gündür çok değerli Bursaspor camiasından dostlarımızın, taraftarlarımızın telefon ve mesajlarıyla şahsıma gösterdikleri nezakete teşekkür ederek, şu an için mevcut şartlarda teknik direktörlük durumumun olamayacağını bildiririm. Türk futbolunun 5. büyüğü Bursaspor’a sezonun geri kalan kısmında başarılar dilerim.”