Mehmet Altıparmak rekor kırdı
ADANASPOR DEPLASMANINDA 3 PUANA UZANARAK LİGİN BİTİMİNE 1 HAFTA KALA SÜPER LİG’E YÜKSELEN HATAYSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR MEHMET ALTIPARMAK DA REKOR KIRDI. ALTIPARMAK ÜST ÜSTE 3 SEZONDA ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLARI SÜPER LİG’E ÇIKARDI.
Adanaspor deplasmanında 3 puana uzanarak ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e yükselen Hatayspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da rekor kırdı. Altıparmak üst üste 3 sezonda çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkardı.
Bu sezon Süper Lig’e ilk yükselen takım Hatayspor olurken, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da ulaşılması zor bir rekora imza attı. Adanaspor deplasmanında alınan galibiyetle birlikte bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen ve Süper Lig’e yükselen Hatayspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, üst üste 3. kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Süper Lig’e yükselten Altıparmak, geçtiğimiz sezon bu başarısını Gaziantep FK’nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak bu kez Hatayspor’la Süper Lig’e yükselerek kırılması güç bir rekora imza attı.
Play-Off’ta elediklerini, bir sonraki sene Süper Lig’e taşıdı
2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Play-Off’la Süper Lig’e yükselten Altıparmak, bir sonraki sezon da Gaziantep FK ile Play-Off şampiyonluğu yaşamıştı. Altıparmak bu kez bitime 1 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı ve Play-Off’u beklemeden Süper Lig’e yükseldi. Mehmet Altıparmak’ın bir diğer ilginç istatistiği ise, Play-Off finalinde mağlup ettiği takımları bir sonraki sezon Süper Lig’e taşıması oldu. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’un başında Play-Off finalinde penaltılar sonucu Gaziantep FK’yı eleyen Mehmet Altıparmak, bir sonraki sezonda ise Gaziantep FK’nın teknik direktörü olarak Play-Off finalinde Hatayspor’u penaltı atışları sonucu geçmişti. Altıparmak, üst üste 2 sezonda elediği takımları Süper Lig’e taşımayı başardı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Athletic Bilbao
|36
|51
|8. Real Sociedad
|35
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|35
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:40
|Güneş
|05:36
|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
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