TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Süper lige çıkmak. Geçen sene son anda kaybettik ama bu sene aynı inanç aynı hırsla devam ediyoruz” dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’nun Gerede ilçesi mevkiinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde günde çift antrenmanla lige hazırlanan Samsunsporlu oyuncular ısınma koşusu ile başladıkları sabah antrenmanında pas ve taktik çalışmaları yaptı.

“Son 2 transferimiz var”

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kampın taktik ve hazırlık maçlarıyla geçeceğini belirterek, “İlk bölümde kuvvete yönelik antrenmanlar yapmıştık. Artık burada daha çok taktik ve hazırlık maçlarıyla geçireceğiz. Yavaş yavaş takımımız oluşmaya başladı. Son 2 transferimiz var. Onlar aramıza katıldıktan sonra tam kadro halinde çalışacağız. Şuanda özellikle hazırlık maçları ne yaptığımızı görmek anlamında çok önemli olacak. Bütün her şeyimizle bunlara çalışacağız. İlk haftanın da bay olmasıyla önümüzde 1 ay gibi bir süre var. Bu süreyi çok iyi değerlendirip içeride oynayacağımız Balıkesirspor maçına kadar hazır olacağız. Sezon sonunda istediğimiz şampiyonluk için ilk startımızı vereceğiz” dedi.

“Geçen sene fırsat ligiydi”

Ligdeki takımların şampiyonluğa oynayan takımlar kurduklarını, Samsunspor’un da bunlardan birisi olduğunu söyleyen Altıparmak, “Geçen sene fırsat ligiydi. Geçen sene lig kurulduğundan beri ilk defa böyle birşey oldu. Hem pandemiden dolayı hem düşenin olmaması. Özellikle alt taraftan gelen ve çoğu takımın mali olarak etkilenmesinden dolayı geçen sene mali açıdan iyi takımlar sonuna kadar gitti. Samsunspor olarak da biz son anda kaybettik şampiyonluğu. Bu sene daha fazla takım var. Özellikle düşen ve çıkan takımların hepsi şampiyonluğa oynayan takımlar kuruyorlar. Biz de bunların içinde olan takımız. Bu sene çok daha zevkli bir lig olacak. Göründüğü kadarıyla 7-8 tane direk şampiyonluğa oynayan takım var. ama önemli olan kurduğunuz kadro değil sahada yaptığınız işler olacak. Birlik beraberliği sağlayan takımlar, sonuna kadar birbirine güvenenler, şehir birlikteliğini yakalayanlar. Biz bu anlamda belki en şanslı takımlardanız. Yüzde 50’de olsa kapasitenin açılması taraftar gücünü en fazla hisseden takımlardan biri olarak bizi fazlasıyla memnun ediyor. Taraftarımızın yanımızda olması bizim de oyunumuzu çok fazla etkileyecek” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Süper Lige çıkmak”

Hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak olduğunu ifade eden Altıparmak, “Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Süper lige çıkmak. Geçen sene son anda kaybettik ama bu sene aynı inanç aynı hırsla devam ediyoruz. Takımımızı tekrar oluşturduk. Geçen seneden kalan ve yeni gelen oyuncularla bu birlik, beraberliği biraz daha pekiştireceğiz. Hem bizim sahada hem de taraftarımızın yanımızda olması inşallah sezon sonunda o şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız” dedi.