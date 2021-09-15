Mehmet Altıparmak: “Bize yakışmayan bir sonuç aldık”

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Bursaspor maçının ardından, “Bursaspor her şeyi ile bize saldıracağını biliyorduk. Kötü gidiyorlardı. Bizden daha iyi mücadele ettiler. Bizden daha fazla istediler ve galip geldiler. Biz ilk defa takımımızı bu kadar kötü gördük. Futbolda bunlar var. Bize iyi bir ders olacak” dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 4-1 kaybedilen Bursaspor maçı sonrası şunları söyledi: “Üzgünüz. Bize yakışmayan bir sonuç aldık. Beklemediğimiz sonuçtu. Maçın mücadele maçı olacağını biliyorduk. Bursaspor her şeyi ile bize saldıracağını biliyorduk. Kötü gidiyorlardı. Bizden daha iyi mücadele ettiler. Bizden daha fazla istediler ve galip geldiler. Biz ilk defa takımımızı bu kadar kötü gördük. Futbolda bunlar var. Bize iyi bir ders olacak. Mücadele etmezsen mağlup olursun. Biz bugün 30-45 dakika arasını iyi oynadık. O dönemde gol bulsak 2-1’e getirsek başka maç olabilirdi. Ama biz böyle oynamamalıydık. Skor ve kötü oyun bizi çok üzdü. Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçını düşünmeliyiz. Bizim için çok önemli karşılaşma haline geldi. Oyuncularıma tek söylediğim, bunu unutacağız. Futbolda yenilmek var ama böyle yenilmek yok. Daha çok kenetlenmemiz lazım."