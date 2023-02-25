Mehmet Ali Büyüksayar: "Kırmızı kart oyunu zorlaştırdı"

Konyasporlu futbolcu Mehmet Ali Büyüksayar, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Zor bir deplasmandı. Penaltıyla şanssız bir gol yedik. Sonra ardından gelen kırmızı kart oyunu giderek zorlaştırdı. Önümüzde Giresun maçı var" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor deplasman karşılaştığı Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyasporlu futbolcu Mehmet Ali Büyüksayar, "Ülkemizde yaşanan büyük felaketten dolayı hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa ve ailelerine sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Zor bir deplasmandı. Penaltıyla şanssız bir gol yedik. Sonra ardından gelen kırmızı kart oyunu giderek zorlaştırdı. Her geçen dakika aleyhimize oldu. Zor bir maçtı. Önümüzde Giresun maçı var. Ona odaklanacağız. Onun için hazırlanacağız. Haftaya elimizden gelen en iyi şeyi yapacağız" diye konuştu.