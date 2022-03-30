Mehmet Akif Üstündağ: "Finale kim kalırsa ülkemize Şampiyonlar Ligi kupasını getirir diye düşünüyorum"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali eşleşmesi VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçıyla ilgili olarak, "Maç için 9 dakikada biletler tükenmiş. Voleybol güzel işler yapıyor, her iki takıma da başarılar diliyorum. Finale kim kalırsa da ülkemize Şampiyonlar Ligi kupasını getirir diye düşünüyorum" dedi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 68. Gillette Milliyeti Yılın Sporcusu Ödül Töreni’ne katıldı ve tören öncesinde basın mensuplarına konuştu. Böyle güzel ve özel günlerde olmanın kendisi için çok gurur verici olduğunu söyleyen Üstündağ, "Bu sürecin içinde olmak, voleybol camiası adına, göstermiş oldukları başarının burada taçlandırılmış olması bizi çok mutlu ediyor. Gururluyuz. 68.’si yapılıyor. Son 4 organizasyonda da voleybol mutlaka yer aldı. Bu da sürdürülebilir olmanın önemini arz ediyor. Burada emeği geçen Gillette’e, Milliyet’e ve herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin voleybolda sadece Avrupa’ya değil, tüm dünyaya örnek olduğunu ifade eden Başkan Üstündağ, "Geçen hafta Eczacıbaşı, CEV Kupası’nı tekrar ülkemize getirdi, Halkbank’ın da ikinci olması büyük mutluluktur. Fenerbahçe ve VakıfBank’ın da sahada vereceği mücadeleden sonra bir takımımız Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkacak. Değil Avrupa’ya, dünyaya örnek olan bir ülke olduğumuzu ve voleybol camiası olduğumuzu, takımlarımızla, milli takımımızla yaşıyoruz. VakıfBank - Fenerbahçe maçı için 9 dakikada biletler tükenmiş. Voleybol güzel işler yapıyor, her iki takıma da başarılar diliyorum. Finale kim kalırsa da ülkemize Şampiyonlar Ligi kupasını getirir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.