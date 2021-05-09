Mehmet Ak: “Play-Out sistemi gelirse memnuniyet duyarız”

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, “TFF bir karar alır ve Play-Out sistemi ile ligde kalacak takımlar belirlenirse biz bundan memnuniyet duyarız” dedi.

TFF 1. Lig’in 34. hafta mücadelesinde sahasında İstanbulspor’a 2-0 yenilen Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ak, “Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Bugün sezonu galip gelerek bitirmek istiyorduk. İsteyen arzulayan bir Ankraspor vardı. Genç oyuncular ile sahada mücadele eden bir Ankaraspor vardı. Sezon bitti ve bunun burukluğunu yaşıyoruz. Küme düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ankaraspor köklü bir camia. İnşallah ait olduğu yere tekrar dönecektir” ifadelerini kullandı.

“TFF bir karar alır ve Play-Out sistemi ile ligde kalacak takımlar belirlenirse biz bundan memnuniyet duyarız”

Son günlerde ortaya çıkan play-out sistemi ile ilgili konuşan Ak, “18 kulüp başkanı TFF’ye yazmış olduğu önümüzdeki TFF 1. Lig’in marka değerini yükseltmek adına 19 takım olmasının planlamada sorun oluşturacağı, örnek vermek gerekirse milli takım arasından önce ve sonra BAY haftasına denk gelen takımların 3 hafta maç oynamama durumu söz konusu. Buna karşın Çarşamba ve Pazar günü maç oynayacak takımlardan Çarşamba günü BAY haftası denk gelmesi durumu bazı takımlar için avantaj, bazı takımlar için ise dezavantaj durumu oluşturması söz konusu. Dolayısıyla 18 kulüp başkanı TFF’ye bir dilekçe yazarak son 3 takımın kendi arasında Play-Out oynayarak önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’in 20 takım ile oynanması konusunda bir istek oluştu. Bu konuda TFF’den aslında şu anda durumun ne olduğunu bilmiyorum ama kısa süre içerisinde cevap geleceği umudunu taşıyorum. Ankaraspor’un teknik direktörü olarak önümüzdeki sene ligin 20 takım ile oynanması hususunda TFF bir karar alır ve Play-Out sistemi ile ligde kalacak takımlar belirlenirse biz bundan memnuniyet duyarız” diye konuştu.

“Burada küme düşmenin tamamıyla ortadan kaldırılması söz konusu değil”

Mehmet Ak, “Benim gönlümden geçen son 3 takımın kendi arasında play-out oynaması. Eskişehirspor, Akhisarspor ve Ankaraspor bunlar köklü camialar. Burada küme düşmenin tamamıyla ortadan kaldırılması söz konusu değil” şeklinde konuştu.