Megasaray Tenis Akademi Cezayirli tenisçiye sponsor oldu

Geçtiğimiz günlerde Dünya tenisinin bir numarası Novak Djokovic’in, koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yaptığı “Üst sıralarda yer alan tenisçiler, alt sıralarda yer alanlara maddi destekte bulunmalı” şeklindeki sözleri tartışma konusu olmuş, Roland Garros Avusturya açık finalisti, Dünya 3 numarası tenisçi Dominic Thiem, bu öneriye karşı çıkmıştı. Tenis sporcularının alt sıralarda olsalar bile maça çıkmazlarsa aç kalmayacaklarını savunan Thiem, onun yerine yardıma muhtaç olan insanlara ya da kuruluşlara destek vermeyi tercih edeceğini söylemişti.

Bunun üzerine, Dünya sıralamasında 620. Sırada yer alan Cezayirli Tenisçi Ines Ibou, sosyal medya hesabından Thiem’e Afrika’daki tenisçilerin, özellikle de kadın tenisçilerin yaşadığı zorlukları anlattığı bir video ile yanıt verdi.

“Benim doğduğum gibi ülkelerde başarılı bir kadın sporcu olmak çok zor. Ailemin gösterdiği fedakarlıklar sayesinde rüyalarımın peşinden gidebildim. 14 yaşında dünyanın en önemli tenisçilerinden biri olmayı başardım. Gençler kategorisinde 1 numaraya kadar yükseldim. Cezayir’de dev sponsor firmalar yer almıyor. Bazı yerel şirketlerden sponsorluk alabiliyoruz. Bana değer veren insanların yardımları sayesinde rüyamın peşinden koşmaya devam ettim.” şeklindeki etkileyici açıklamalarda bulunduğu videoya Serena Willliams, Nick Kyrgios gibi yıldızlardan da destek yağdı.

Ibbou’nun hayat hikayesini içeren bu mesaja MTA ( Megasaray Tenis Akademi) yöneticileri duyarsız kalamadı.

Megasaray Tenis Akademi ; “Türk milleti olarak desteklenmeye ihtiyacı olup yardım çağrısı yapan herkese elimizden geldiğince yardım yapma yükümlülüğümüz olduğunu hissediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Megasaray Tenis Akademi yetkilileri, Ines Ibou’yu bu yolculuğunda destekleyeceğini, Antalya’daki tesisinde profesyonel tenis antrenörleri, fitness antrenörleri ve fizyoterapistleri eşliğinde antrenman yapma fırsatı vermek ve en iyi şekilde misafir etmek istediğini açıkladı.

İşte akademinin açıklaması:

Gençleri spora, özellikle de tenise teşvik etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten MTA yetkilileri; “Tenise genç yaşta başlanması bireyin iç disiplinini ve özgüvenini geliştirmesi için çok önemli. Tenis oynayan gençler hem eğitim hayatlarında son derece başarılı oluyorlar hem de ileride iş hayatlarında yaptıkları bu sporun çok faydasını görüyorlar. Bizim, Türkiye Tenis Federasyonu ile “Resmi Turizm Partneri” sponsorluk anlaşmamız var ve bu bağlamda çok yönlü işbirliklerimiz söz konusu oluyor. Ayrıca, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun da sponsoruyuz. Ve bu sponsorluk kapsamında Tekerlekli Sandalye Tenis Milli takımı oyuncusu Emirhan Toper’i de destekliyoruz. Yapılan bu işbirlikleri sayesinde, Türkiye’nin gelecekte dünya çapında tanınan daha fazla tenisçi yetiştirmesi için çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.” Açıldığı günden bugüne dünyaca ünlü turnuvaların da yapıldığı MTA ( Megasaray Tenis Akademi ), başarılı birçok turnuvaya ev sahipliği yapmaya devam edecek…

Genç tenisçinin yaşadığı zorlukları anlattığı video viral olmuştu.