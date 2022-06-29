banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Medipol Başakşehirli futbolculardan sevimli rakibe çalım

Yeni sezon hazırlıklarına Burdur’da başlayan Medipol Başakşehir’in antrenmanına giren köpek, renkli görüntülere neden oldu.

Spor 29.06.2022, 17:59
Medipol Başakşehirli futbolculardan sevimli rakibe çalım

Yeni sezon hazırlıklarına Burdur’da başlayan Medipol Başakşehir’in antrenmanına giren köpek, renkli görüntülere neden oldu.

Burdur MAKÜ Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde otelin köpeği futbolcuların pas çalışmasına katılmak istedi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde oldukça neşeli görünen Medipol Başakşehir futbolcularının çalımlarına ani reflekslerle yanıt veren köpeğin birkaç kez topu almayı da başardığı görülüyor.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu